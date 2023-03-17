2022年国家基本医保基金累计结存超4.25万亿元

据新华社北京电 （记者彭韵佳、沐铁城）国家医保局9日发布《2022年医疗保障事业发展统计快报》显示，2022年，我国基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为30697.72亿元、24431.72亿元，年末基金累计结存42540.73亿元。

统计快报从参保人员、医保基金收支情况、疫情防控、跨省异地就医直接结算等多个方面介绍2022年医保基金相关情况。

在参保人员方面，统计快报显示，截至2022年底，基本医疗保险参保人数134570万人，参保覆盖面稳定在95%以上。其中，参加职工基本医疗保险人数36242万人，比2021年底增加811万人，同比增长2.3%。参加城乡居民基本医疗保险人数98328万人，比2021年底减少2538万人，同比下降2.5%。

在新冠疫情防控方面，持续做好医疗保障和新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，指导地方按规定支付看病就医时核酸检测费用，2022年医保基金支付核酸检测费用43亿元。2021年至2022年，全国累计结算新冠病毒疫苗及接种费用1500余亿元，包含医保基金和财政补助。

统计快报显示，截至2022年底，住院费用跨省联网定点医疗机构数量为6.3万家；普通门诊费用跨省联网定点医疗机构8.9万家，跨省联网定点零售药店22.6万家。实现每个县至少有一家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务，实现高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区全覆盖。