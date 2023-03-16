甲流高发 家中有人“中招”怎么办？

每年春季是甲流的高发季节，最近一些地方出现了散发病例。得了甲流怎么治？家中有甲流患者怎么办？又该如何预防甲流？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院呼吸与危重症医学科副主任医师杨红辉。

杨红辉介绍，甲流是甲型流感的简称，是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，具有传染性强、传播速度快的特点，人群普遍易感。甲流主要通过飞沫经呼吸道传播，也可以通过口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播。

杨红辉表示，甲流主要以发热、头痛、肌痛和全身不适起病，体温可达39至40摄氏度，可有畏寒、寒战，多伴肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状，常有咽喉痛、干咳，可有鼻塞、流涕、眼结膜充血等，少数患者可以表现为肺炎或者腹泻。部分患者症状轻微或无症状。大部分患者3至5天可以缓解，7至10天可以痊愈，但有基础疾病的老年人需要警惕病情加重。

“一般患者在出现症状后，建议居家休息，保持房间通风。充分休息，多饮水，饮食应当易于消化和富有营养。尽量减少与他人接触，以避免传染。治疗重点是缓解发烧、咳嗽等流感样症状，应密切观察患者病情变化，一旦出现持续高热，伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等重症倾向，应及时就诊。”杨红辉提示，5岁以下儿童、老年人、慢性病患者、孕妇或肥胖者更容易出现严重并发症，应尽快就医，尽早在医生的指导下使用抗病毒药物，使用抗生素和激素对流感病毒无效。

家中有甲流患者怎么办？杨红辉说，建议患者尽量单间居住，保持房间通风，减少与共同居住者的接触机会。患者需注意个人卫生，保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽和打喷嚏时应使用纸巾、毛巾等遮掩口鼻。尽可能由相对固定的一名非流感高危人群的家庭成员照顾、接触患者，近距离接触患者时应佩戴口罩。家庭成员，尤其是流感高危人群应尽可能避免与流感患者密切接触。同时，密切观察患者和家庭成员的健康状况。

关于甲流的预防，杨红辉表示，接种流感疫苗是预防流感最有效的方法。建议老年人、儿童、孕妇、慢性病患者等高危人群，每年接种流感疫苗。除接种流感疫苗外，佩戴口罩是抵御病毒传播的有效途径；注意保持手卫生和咳嗽礼仪等良好卫生习惯；常通风，保持室内空气流通；注意营养均衡，适量运动，保证充足的休息。