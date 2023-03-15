幼有所育，托起幸福童年

山东省实验幼儿园老师带孩子们体验花草纸制作。

新华社记者 郭绪雷摄

上海市江宁路街道社区党群服务中心的“宝宝屋”，小朋友在玩耍。

新华社记者 刘 颖摄

人生百年，立于幼学。实现幼有所育，让每个孩子都能健康成长，是全党全社会的共同心愿。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各项改革稳步推进、配套措施不断完善，学前教育实现跨越式发展，幼有所育取得历史性成就。

完善三孩生育政策配套措施，多渠道发展普惠托育服务，构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系……一系列政策举措的落地落细，让家庭生育、养育、教育负担不断减轻。一组组数据也印证了近年来幼有所育取得的跨越式发展：2021年，我国支持建设了6.1万个普惠托位；全国普惠性幼儿园达24.5万所，占幼儿园总量的83%；全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，基本达到“两教一保”的配备标准……人民群众对幼有所育有了更真切的获得感和幸福感。

幼有所育关系亿万儿童健康成长，关系千家万户幸福和谐，关系国家发展和民族未来。期待祖国的花朵在阳光下绽放出最美的笑容。

（本报记者 丁雅诵）

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 12 版）