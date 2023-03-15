从两件小事看有效需求

应该更多地发掘有效需求，努力满足人民群众个性化、多样化、不断升级的需求，让投资有合理回报，让消费有收入依托，让需求更可持续。如此，将助推经济在高质量发展之路上行稳致远

最近，身边发生的两件小事，让我很有触动。

先从第一件事说起。在我所住的小区业主群里，平时静悄悄的，除了物业发两个通知，基本没人回复。有一天，这个群里忽然多出来近百条信息，业主们一片欢呼雀跃，各种感谢的表情包刷了屏。我心想，啥事这么热闹？一看，原来是小区物业几经努力成功协调相关各方，决定马上装20个新能源汽车的公共充电桩。

这一下好了，连我也不禁发了个点赞的表情包。我家的新能源汽车能在小区充电了！以往只能在单位充，总有些不方便，周末想要去个郊区，还得起大早去单位占位置。过了几天，公共充电桩的影响还在继续，有油车的想换电车，没车的想买电车，群里不少业主开始互相交流咨询买哪款新能源汽车好。

另一件事，也发生在小区。有一天，大批的地砖和工程机械聚集在小区门口，工人开着铲车对着人行道上的地砖就开挖了，我和朋友不禁奇怪：几年来，这条人行道上，虽然有小部分地砖歪了或略有破损，但其他大部分是好的，也不影响走路。

正好碰上一个工人师傅，我们就问了几个问题：“全刨掉多可惜，为啥不能单换破损的几块砖呢？”“上次的地砖型号没有了。”“那为了这几块砖，换掉整条路，是不是有点浪费呀？”“都是按计划来的。”师傅瞥了我们一眼，自顾自干活去了。

从经济学角度来看，这两件事客观上都扩大了内需，效果却有明显差异。

公共充电桩的安装，满足了群众充电的需求，拉动了新能源汽车的购买，带动了汽车产业链的发展。这种投资，既有合理回报，带动了消费升级，还增强了人们的幸福感，可谓有效需求，利当下又利长远。

人行道砖的更换，按部就班地在计划内执行，工人有工资，地砖厂家有生意，工程车队施工和运送也有钱赚，确实也扩大了内需，但并没有满足人们的升级需求，对幸福感的提升也不明显。未来如果能精准置换破损地砖，减少资源浪费，才更能给居民有钱花在刀刃上的感觉，才更符合高质量发展的方向。

通过我们对充电桩和人行道砖的不同感受，或许能更容易理解什么是有效需求。

在讲求发展质量的当下，在实施扩大内需战略之时，我们应该更多地发掘有效需求，努力满足人民群众个性化、多样化、不断升级的需求，让投资有合理回报，让消费有收入依托，让需求更可持续。如此，将助推经济在高质量发展之路上行稳致远。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 08 版）