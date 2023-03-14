甲流来袭 儿童防治注意这几点

每年春季是甲流的高发季节，最近一些地方出现了散发病例，感染的患儿也逐渐增多。什么是甲流？孩子“中招”甲流怎么办？又该如何预防？

武汉大学人民医院（湖北省人民医院）儿科主任一级主任医师姚宝珍教授介绍，甲型流感，简称甲流，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病。甲流主要通过飞沫经呼吸道传播，患者以及隐性感染者为主要传染源，患者自发病后5天内均可从鼻涕、口涎、痰液等分泌物排出病毒，传染期约1周，病初2至3天传染性最强。

姚宝珍教授表示，与普通感冒相比，感染甲流症状常常更严重。甲流会出现高热，体温可达39摄氏度甚至更高，可有畏寒、寒战；多伴有肌肉酸痛、乏力、食欲减退等全身症状。

“儿童自身抵抗力较低，极易感染甲流。”姚宝珍教授建议，当怀疑孩子感染甲流时，应尽早去医院就医，争取早诊断、早用药，才有利于较快康复。患儿感染期间，建议居家休息，保持房间通风；充分休息，多饮水，饮食应当易于消化和富有营养。尽量减少与他人接触，以避免传染。

“如果孩子发烧超过3天，体温超过40摄氏度，出现呼吸困难、脸色苍白、抽风、精神萎靡，或者出现呕吐腹泻、尿量减少、哭的时候没有眼泪等脱水症状，都要及时去医院就诊。”姚宝珍教授提示。

如何预防甲流？武汉大学人民医院（湖北省人民医院）儿科主治医生余诗倩说，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。同时，保持良好的个人卫生习惯，勤洗手，戴口罩；室内勤通风，每日通风2至3次，每次不少于30分钟。在流感流行季节，尽量避免带孩子去人群聚集场所，避免接触呼吸道感染患者。家庭成员患甲流时，避免密切接触孩子，如必须接触需戴口罩。母亲感染甲流后，可以进行母乳喂养。病毒本身不经母乳传播，建议哺乳时全程佩戴口罩，母婴分离的情况下可将母乳挤出进行瓶喂。