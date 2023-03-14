谢敏豪委员：让体医融合在全民健身中发挥作用

巴黎奥运会将于2024年举办，其备战周期已然开启。

前不久，国家体育总局组织了备战巴黎奥运会的督导工作，全国政协委员谢敏豪在督导过程中，把目光投向了我国竞技体育的短板——集体球类项目。出乎意料的是，集体球类项目的运动员们最大的诉求是继续深造。

谢敏豪把这一呼声写进了今年的提案之中。他调研获悉，北京体育大学研究生冠军班设立近20年来，除了女子排球运动员学员之外，还没有其他的集体球类项目学员。

“建议适时调整研究生冠军班入学条件，加速集体球类项目复合型高端竞技体育人才的培养。”他在提案中写道，这有助于快速提升集体球类项目水平、补齐我国竞技体育的短板、带动集体球类项目在全民健身活动中广泛开展。

在谢敏豪看来，担任全国政协委员最大的收获，就是能够为体育强国建言献策。围绕运动与健康、体医融合等问题，他先后提交了四份提案，得到了国家相关部委的回应。

不久前，谢敏豪刚完成国家重点研发计划“科技冬奥”专项结项答辩。

2022年北京冬奥会，中国代表团取得了9金4银2铜的骄人战绩。“谷爱凌、苏翊鸣、高亭宇等金牌获得者身后都有我们的营养师和康复师的支持。”谈及两年多的冬奥保障服务工作，作为“科技冬奥”专项“冬季项目运动员科学营养智能系统与伤病防控体系的研究与应用”项目负责人，谢敏豪充满自豪。

通过举办北京冬奥会，中国实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。在2022年全国两会上，谢敏豪提出，要用好北京冬奥会遗产，使全民健身蔚然成风。在他看来，“三亿人参与冰雪运动”是北京冬奥会最重要的遗产成果之一，为进一步普及和推广冰雪运动奠定了坚实基础。

今年2月初，“纪念北京2022年冬奥会成功举办一周年系列活动”启动，冬奥会各场馆在活动期间全面对公众开放；全国2022年“全民健身日”主题示范活动暨河北省“全民健身日”主题活动启动仪式，在张家口市崇礼区国家跳台滑雪中心“雪如意”举办……北京冬奥会的精彩落幕，也是冬奥遗产利用的全新开端。

早在2018年两会期间，谢敏豪就提出积极应对全民健身中发生的运动损伤。他预估，三亿人参与冰雪运动，按千分之一的几率计算，至少三十万人可能发生运动损伤。

“北京冬奥会之前，雪场上经常有人摔伤，紧急救治措施不太得力。”他积极寻求对策，并在提案中建议，室内外体育场馆和训练基地应建设医疗设施，以提供专业的运动损伤现场救治。在服务保障北京冬奥会期间，谢敏豪又提议，在运动员的训练基地设立医疗工作站。

“随着全民健身持续升温、冰雪运动加速普及，下一步亟须构建起冰雪项目运动伤害防护与救治体系。”谢敏豪说，新一届任期他将继续关注这件事，在全民健身和竞技体育中让体医融合发挥作用。（本报记者 唐芳）