初戴活动假牙如何适应（名医讲堂）

目前，种植、固定修复是牙列缺损的主要修复手段，但对于同时患有多种基础疾病、口腔条件差的老年患者来说，安装活动假牙仍是必要的选择。

戴上活动假牙后，假牙覆盖区域内的口腔自洁功能降低，可能出现更多菌斑附着，从而增加牙体邻面、根面龋损的风险。主要原因有摘戴活动假牙的方式不当、缺乏合适的口腔清洁设备等。

初戴活动假牙的两天内，不要使用假牙咀嚼食物，避免假牙对尚未适应的黏膜造成损伤。如果第一次戴假牙，没有异常感觉，那么前两天睡觉时可不必摘下，以加快口腔的适应，但饭后、睡前要做好口腔和假牙的清洁。待口腔组织适应假牙后，可以吃质地较软的食物，并感受假牙在咀嚼食物时是否存在不稳定或不适，为复诊调改做好记录。

初戴活动假牙后，患者可能会出现咬颊、咬舌及发音不清的情况，需要一段时间来适应。可以通过大声朗读和进食时轻嚼慢咽，使口腔组织逐渐适应假牙。坚持戴活动假牙、逐步适应，尽量避免在咀嚼过程中损伤口腔组织，使假牙功能最大化。

初戴活动假牙的前几周，患者的唾液分泌可能会明显增多，这是正常的生理性保护反应，此时口腔正在适应假牙，随着戴用时间的延长，此类症状会逐渐消失。

刚开始摘戴活动假牙时，患者应耐心练习，找到规律，不可强行摘戴。在摘戴有金属卡环的假牙时，应避免对口内剩余牙齿施加过大压力。摘取假牙时，最好推拉基托边缘，切勿用力拉卡环，以免使之发生变形；戴假牙时，应用手放稳后再咬，不可用牙把假牙咬就位，以免损坏假牙。

口腔组织重度萎缩、感觉活动假牙戴不稳，以及手指不灵活的患者，在戴假牙时可以使用义齿稳固剂，以帮助戴稳假牙，并缓解初戴时的局部疼痛。可以将义齿稳固剂薄薄地涂于假牙基托上，将假牙戴入后轻轻施加咬合力。在摘假牙时，可以先用温水漱口，活动口唇，让假牙与黏膜之间有少许空隙，然后用双手取下，并将假牙表面残留的稳固剂洗净，避免影响下一次使用。

患者应坚持每天戴用活动假牙，可根据自己的习惯每间隔数小时摘戴一次，待口腔适应后，就不要戴假牙入睡了，以免发生误吸、误咽。

患者将活动假牙戴入后，在轻轻咬合时有黏膜压痛，甚至出现黏膜溃疡，应及时复诊调改。如不能及时复诊，可暂时不戴，将假牙放于冷水中。但在复诊前数小时必须戴上假牙，以便医生能准确找出压痛点，便于调改。如果活动假牙在戴用中出现明显松动，或者感觉假牙变形，需及时复诊，以免造成口腔组织的损伤和感染。如果数日没有戴活动假牙，可能会出现因口腔内组织变化而导致假牙无法戴入的情况，此时应及时与医生联系，切勿强行戴入或自行磨改，以免造成口腔组织损伤。

戴用活动假牙后，患者需每半年至一年复查一次，以便发现问题并及时处理，易患龋齿者、牙周病患者及有黏膜疾病的患者，检查频率应更高，以维护口腔健康。

（作者为四川大学华西口腔医院老年口腔科医师）

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 19 版）