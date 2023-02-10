数字化助力养老行业发展（健康焦点）

图①：浙江省湖州市长兴县画溪街道姚家桥村区域型居家养老服务中心，老年人在使用远程问诊智能服务终端。

谭云俸摄

图②：山东省东营市东营区文汇街道胜安社区智能健身广场，医护人员向老人介绍如何使用智能健身器材。

刘智峰摄

习近平总书记指出：“我国社会老龄化程度越来越高，一定要让老年人有一个幸福的晚年，要大力发展养老事业和养老产业，发展公办养老机构和普惠型养老服务，特别要强化对特困、低保、高龄、失能老年人的兜底保障。”

按下随手携带的呼叫器，跌倒的老人可以及时得到救助；具有行为监护、安全看护等功能的养老监护类智能产品，让老人生活更安全更放心；智能设备一键拨打热线，工作人员24小时接听并提供各项服务和应急帮助……互联网和大数据，正为养老行业注入新的活力。

工信部、民政部、国家卫健委发布的《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025年）》提出，打造智慧健康养老新产品、新业态、新模式，为满足人民群众日益增长的健康及养老需求提供有力支撑。

数字化如何赋能养老行业？当前面临哪些挑战？前不久，记者赴浙江、广西等地进行了采访。

用上智能设备

智能技术和手段在健康管理、远程诊疗、居家照护等方面发挥了很大作用

“多亏了这个‘宝贝’，不然麻烦就大了！”家住浙江省杭州市萧山区城厢街道潇湘社区的黄月珍老人，今年88岁。常年独居的她，说起社区给家里安装的“安居守护四件套”，忍不住竖起了大拇指。

几个月前，正在客厅里看电视的黄月珍，忘记了厨房正烧着热水。水烧干后，家中的烟感报警器识别到屋内烟气，信息传输至萧山区智慧养老服务中心。值班工作人员拨打老人和子女的电话都没有响应后，立刻联系了社区值守网格员俞为，接到任务的俞为第一时间上门处置。整个响应过程，不到5分钟。

“进屋时厨房已经烟雾弥漫，老人还没有察觉，再晚一步后果不堪设想。”俞为说。

在萧山区124万户籍总人口中，老年人口约31万人，占比达25%。通过智能设备采集烟雾浓度、燃气浓度、门磁开关次数与时间等数据并借助5G网络回传至政务云端，萧山以大数据和人工智能算法，构建告警预警模型，精准识别36种突发状况，保障老人居家安全。该应用系统自2021年上线以来，已覆盖全域22个镇街、564个村社，累计将6000余位老人纳入守护范围，预警居家安全隐患6100余次。

“四件套是基础硬件，如果有需要还可以自由叠加智能床垫、智能手环、跌倒检测仪、紧急呼叫仪等设备。”萧山区民政局副局长叶臻刚说，目前辖区内高龄孤寡、独居、空巢等特殊困难老人家中，基本都已经安装上了这类智能设备。

如今，越来越多老人用上智能设备。智能技术和手段在健康管理、远程诊疗、居家照护等方面发挥了很大作用。

在黄月珍家中，一个白色的方形装置引起了记者的注意：红蓝绿三色按键，除了联系亲属外，还可以一键拨打智慧养老服务热线，工作人员24小时接听并提供各项服务和应急帮助。此外，点击手机上的“浙里办”应用“e养萧然”版块，同样能一键申请各类家政服务，子女经过授权，可以远程代为操作并查看各种信息，使用方便。

“智能养老产品需要满足老年人的多元化、多样化、个性化的需求。”中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员、老龄产业研究中心主任黄石松分析，因其需求弹性大，目前还难以形成规模效应，存在服务标准难以确定等问题。仍需加强引导，唤醒老年人的潜在消费需求，构建多样化的应用场景。

黄石松表示，数字时代势不可挡。未来，智慧养老在提高服务质量和效率、创新养老服务方式、促进养老服务供需对接等方面大有可为。

建设智慧系统

家属通过微信小程序，就能随时查看老人的护理情况、健康评估等信息

走进广西壮族自治区宾阳县福利院大厅，高清大屏显示着院内老人的护理等级、护理情况等。护理站墙上，楼层也有电视实时显示不同老人的呼吸、心率等健康状态。

“我们的养护楼都实现了无线网全覆盖，利用物联网技术，睡眠床带、SOS呼叫报警器、非接触雷达、健康随访箱等物联网智能设备，实现数据回传和分析。”宾阳县福利院院长陆慧告诉记者，一旦老人出现异常情况，显示屏会主动弹屏或语音预警，改变了过去被动接收呼救的情况。

智能化管理是养老机构未来发展的趋势。根据《南宁市智慧养老服务平台实施方案》，一批养老大数据中心、数据交互系统、居家养老服务监管系统等智慧系统已投入建设。宾阳县福利院的智慧设备和系统也投入使用，养老资源整合利用初见成效。

走进失能老人刘汉铭房间，床头安置的“非接触雷达和睡觉监测仪器”实时监测他的生命体征，通过平台随时可以查看生命体征数据情况，夜间离床、体征数据变弱、坠床等风险都能得到预警。

护理员谢夏临用手持终端扫描床尾的电子卡，读取了刘汉铭的基本信息、护理要求和护理工作进展。“老人今天需要照顾洗浴。”谢夏临打开了床位滚轮刹车，推着刘汉铭进了洗浴间，通过遥控器操作，助浴间配置的电动助浴推床移动升降、调节体位，实现从床到卫浴的平稳过渡。

助浴工作完成顺利，谢夏临在终端进行勾选登记，护理主管也可以通过数据系统随时巡检核查护理员工作情况。“少了很多纸质台账，我们也能将更多的精力投入服务老人上。”谢夏临说。

除了智慧照料，还有智慧健康评估。通过健康一体机、便携式一体机对老人基本健康状况进行综合评估，上传数据到健康系统，立刻能得到评估报告。家属通过微信小程序，就能随时查看在住老人的护理情况、外出情况、健康评估情况、风险评估、食谱、体检报告等信息。

“推行智能化管理后，从业人员必须具备更高的综合素质，但目前养老机构专业性人才比较缺乏，智慧养老的盈利周期长，所需资金仅依靠政府有限的财政补助拨款，平台智能化程度有待进一步提升。”陆慧告诉记者，今后要建立和完善人才培养体系，建立统一的智慧养老云平台，持续汇聚医疗、康复、旅游、家政等相关行业资源，加快形成综合服务能力。

提升数字素养

加强数字技能教育和培训，提高老年人的生活品质

在天津，“银发”智能服务平台让老年人感受到家人就在身边，拓展了与亲人的联系纽带。通过智慧陪伴终端设备的语音交互模式，可以设置家人的声音进行实时对话互动……

老年人需要老有所养，更需要老有所乐。如何帮助老年人跨越“数字鸿沟”，更好地拥抱数字化服务？

2020年11月，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，进一步推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。

2021年11月，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》印发，对加强新时代老龄工作作出全面部署，要求“在鼓励推广新技术、新方式的同时，保留老年人熟悉的传统服务方式，加快推进老年人常用的互联网应用和移动终端、APP应用适老化改造。实施‘智慧助老’行动，加强数字技能教育和培训，提升老年人数字素养”。

“要通过数字赋能，真正让技术更便捷、更高效、更实惠地为老年人所用，从而提高老年人的生活品质。”黄石松认为，未来的智慧养老服务体系，要基于交互设计理念，做到交互方式易用、满足情感化需求。应以老年群体广泛的互动参与以及满意度作为重要的评价标准，实现视觉界面合理化、交互操作人性化，切实提升老年群体使用智慧养老平台的体验。

“对于老年人而言，最简单的操作方式才是他们最喜欢的。”萧山区民政局社会福利科科长贺军表示，当前一些智能手环等可穿戴智能设备以及对应的操作程序，往往在设计时着重于技术与功能，忽略了老年人的学习能力、行为习惯等因素，致使他们不能很好地使用，如何将两者更好地结合，仍需进一步探索。

专家认为，当下智慧养老的发展，一方面要迭代升级相关应用场景，打通数据壁垒，加快相关领域标准和规范的制定，提升服务水平和精准性；另一方面，也需要加强老年人的信息技术和智能设备教育，破解老年人面临的“数字鸿沟”问题，使老年人也能乐享移动互联网、5G、人工智能、大数据等信息技术带来的红利。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 19 版）