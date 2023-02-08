三年抗疫，中国经济展现韧性潜力

近日，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期，多家国际投资机构也纷纷上调中国经济增长预期。新春伊始，国际社会将更多目光投向东方，期待回稳向上的中国经济给世界经济复苏注入更多动能、提供强大支撑。

在统筹疫情防控和经济社会发展中不断找准合适的平衡点，是这三年来我国应对疫情大考的实践经验。三年抗疫，面对世纪疫情冲击和三重压力，中国经济稳住了大盘、顶住了压力，乘风破浪向前、爬坡过坎而上。回顾过去三年，2020年、2021年、2022年我国经济总量连续突破100万亿元、110万亿元、120万亿元，保持4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平。与此同时，粮食产量连年站稳1.3万亿斤台阶，城镇新增就业始终保持1100万人以上，2022年居民消费价格指数在世界通胀高企背景下仅上涨2%……在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，中国经济稳中求进，不断迈上新台阶，不仅表明中国经济具有开顶风船、走上坡路的韧性，更说明中国走出了一条高效统筹疫情防控和经济社会发展的辩证之道。

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，这是党中央的明确要求。三年来，以习近平同志为核心的党中央审时度势、科学决策，以办好发展和安全两件大事的非凡实践，解答高效统筹疫情防控和经济社会发展的世界难题。中国经济在穿越风雨中展现出强大韧性和巨大潜力：物质基础有厚度，工业门类齐全、产业配套完善、产业链韧性强；市场巨大有空间，有世界上最具潜力的超大规模市场，能够减缓外部冲击、支撑国内大循环；政策支持有力度，有足够多的政策工具来应对冲击。产业升级势头强劲，创新发展态势持续，经济结构调整优化，绿色转型稳步推进，民生改善继续加强……当前，疫情防控进入新阶段，中国经济发展潜力正在进一步释放。有国际媒体报道指出，世界第二大经济体正全力以赴重振经济，“在中国，所有可以启动的开关都拨向经济增长一侧，经济增长动力十足”。

中国经济的强劲韧性和巨大潜力，为世界经济复苏注入了稳定性和确定性。我国拥有世界最完整的产业体系，制造业规模占全球30%，是全球制造业的重要枢纽。在全球通胀仍处高位之时，中国产品对稳定国际市场价格起到重要作用。中国超大规模国内市场，也为世界提供稳定需求，进口总额从2020年的14.3万亿元，到2021年的17.4万亿元，再到2022年的18.1万亿元。中国货物进出口总额持续增加，出口国际市场份额连续14年居全球首位，为维护全球产业链供应链稳定发挥了关键作用。当前，中国因时因势优化疫情防控措施，极大激发了世界对中国经济增长及其正面外溢效应的预期。有国际媒体报道说，全球投资者正以近乎创纪录的速度涌入新兴市场国家，其中大部分用于投资中国资产，为2023年强劲开局。

车水马龙、机器隆隆、烟火气升腾……穿越疫情的阴霾，流动的中国展现出更加蓬勃的生机与活力。在中央经济工作会议上，习近平总书记作出“经济运行有望总体回升”的战略判断。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变也不会变。只要把各方面的优势和活力真正激发出来，正视困难、苦干实干，我们就一定能在战胜困难中赢得先机，中国经济航船就一定能劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 04 版）