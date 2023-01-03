以爱国卫生运动夯实健康中国根基（大健康观察）

广西壮族自治区柳州市近年积极践行绿色发展理念，把改善空气质量、水质量作为最基础的民生工程之一，碧水蓝天已经成为工业柳州的一张亮丽城市“名片”。

图为柳州汽车城在碧水蓝天映衬下宛如画卷，美不胜收。

黎寒池摄（人民视觉）

浙江省宁波市近年来以减污降碳为抓手，大力推行绿色低碳发展、深化污染治理，在沿江两岸、湖边和山坡植树护绿，修建体育公园、健身绿道、休闲娱乐场地等，切实满足市民健身、休闲和娱乐需求。

图为宁波市甬江边水韵公园的健身场与绿道。

胡学军摄（人民视觉）

湖南省永州市新田县金陵水库，青山环抱，绿树倒映水中，构成了一幅美丽的山水生态画卷。

刘贵雄摄（人民视觉）

2022年11月3日，在浙江省湖州市德清县实验学校，学生在进行视力检测。

王树成摄（人民视觉）

2022年以来，青海省海南藏族自治州贵德县张家沟村在相关部门的支持下，探索出了一条切合农村实际的垃圾分类、焚烧、堆肥减量处理新模式。

图为2022年8月11日，张家沟村垃圾处理点的工作人员在处理垃圾。

张进刚摄（人民视觉）

2022年是爱国卫生运动开展70周年，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日作出的重要指示指出，70年来，在党的领导下，爱国卫生运动坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，为改变城乡环境卫生面貌、有效应对重大传染病疫情、提升社会健康治理水平发挥了重要作用。

党的二十大报告提出，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。爱国卫生运动自1952年开展以来取得累累硕果，世界卫生组织先后授予中国政府“卫生城市特别奖”“社会健康治理杰出典范奖”，给予了“远在健康融入所有政策成为全球口号之前，中国就已经通过爱国卫生运动践行着这一原则”的高度评价。

2022年12月27日，2022年度全国爱国卫生运动大会在京召开。大会由全国爱卫办、健康中国行动推进办指导，全国爱国卫生运动大会组委会主办，以“爱卫70载 健康中国行——倡导文明健康绿色环保生活方式，助力常态化疫情防控”为主题，同期举办“健康城市”“健康机关”“健康生活”“健康风尚”等主题分会。通过主旨发言、交流分享、圆桌对话等形式，大会旨在汇聚多方合力，助力爱国卫生运动和健康中国行动行稳致远。

人居环境明显改善

从“除四害”运动到“两管五改”，从“五讲四美”到“文明健康绿色环保生活方式”，70多年来，爱国卫生运动为改变城乡环境卫生面貌、提升社会健康治理水平发挥了重要作用。

全国爱卫办主任、国家卫健委副主任于学军介绍，从2022年9月底在北京举办启动会以来，各地各部门开展了丰富多彩的主题活动，多层次、多角度展示了爱国卫生运动的特色实践与典型经验，这次大会是对各地“爱卫70载 健康中国行”活动的集中展示。

“通过美丽中国建设，空气更加清新，饮用水更加清洁，土壤更加安全，这都将从不同角度减少群众疾病负担，改善人民的健康水平。”中国农工民主党中央副主席、生态环境部环境规划院院长王金南表示，在诸多环境要素中，大气环境改善对于人体健康的效果最为显著。过去10年间，中国空气质量改善速度之快前所未有，在世界大气污染治理进程中位于前列，重污染天数和强度的双降有效减少了呼吸道和循环系统疾病。

住房和城乡建设部城市建设司副司长杨宏毅介绍，党的十八大以来，我国城市环卫工作取得积极进展，全国城市道路清扫保洁面积超过100亿平方米，比10年前增长2倍多；城市公厕总量近34万座，比10年前增长50%；城市生活垃圾分类工作全面开展。在疫情防控中，环卫人承担了大量环境消毒杀菌、涉疫垃圾处理等攻坚任务。

农业农村部农村社会事业促进司副司长、一级巡视员何斌表示，2018年以来，党中央、国务院把改善农村人居环境作为全面推进乡村振兴的一场硬仗，接续部署实施农村人居环境整治三年行动和整治提升五年行动。农业农村部积极发挥牵头作用，会同各地和各有关部门，把农村户厕改造、生活垃圾污水治理和村容村貌美化提升作为主攻方向，取得了显著成效。

截至2022年底，农村卫生厕所普及率超过73%，农村生活垃圾实行收运处理的自然村稳定在90%以上，农村生活污水治理率达到28%，95%以上的乡村都开展了村庄清洁行动。

健康城市加快建设

健康城市建设是落实健康中国战略、将健康融入所有政策的重要载体。

2016年，全国爱卫办确定了首批健康城市建设试点市。2019年，首次公布全国健康城市建设评价结果，“健康城市建设样板市”成为各地健康城市建设的努力方向。2021年度，有54座城市光荣上榜，其中24座城市跻身“各省（区、市）健康城市建设样板市”行列，30座城市获得“全国健康城市建设样板市”称号。

江苏省苏州市已连续两年被评为全国健康城市建设样板市。苏州市人民政府市长吴庆文把苏州健康城市建设的经验概括为4个“主动健康”：主动建立健康优先制度，聚焦大卫生、大健康，致力于全方位、全周期保障人民健康；主动提供有效健康管理，加快推进优质医疗资源扩容提质和下沉，积极建立无病要防、小病要早、慢病要准、急病要急的管理格局；主动落实健康促进职责，系统强化健康城市的软硬件保障，全市健身步道总里程达到5000多公里，基本建成城乡十分钟体育健身圈；主动营造全民健康氛围，引导公众做自己健康的第一责任人，市民健康素养水平达到39.96%。

小厕所连着大民生。从改革开放初期改造连茅圈，到试点改建无害化卫生厕所和沼气池，再到农民用上抽水马桶，河北省正定县的“厕所革命”经历了三次升级，正定也成为全国农村厕所改造的排头兵。

河北省石家庄市委常委、正定县委书记王俊红介绍，正定县从坚持思想动员、坚持因地制宜、坚持试点先行和完善机制四个方面，综合推进农村“厕所革命”。为了让群众得到更多实惠，正定以“厕所革命”为突破口，大力推进乡村振兴，深化农村人居环境整治，治理农村生活污水，推进美丽乡村建设，取得显著成效：创建了72个省级美丽乡村，打造美丽庭院6万多户。

“健康细胞”茁壮成长

一个个健康的细胞构成了一个个健康的人，而一个个健康的城市、乡村也需要健康的“细胞”来支撑。只有学校、医院、家庭、社区等“细胞”保持健康，全社会整体上才能实现健康。

“在不同的‘健康细胞’中存在不同的人群，每个人所处的环境不同、面临的健康问题不同，需要的健康服务也不同。”中国健康教育中心副主任吴敬认为，应该有针对性地提升健康促进相关技术、改进相关方法和措施，满足人们不同的健康需求，让每个人、每个家庭都生活得更加健康幸福，这是开展“健康细胞”建设的最终也是最主要的目的。通过微观的基础建设，最终促进实现健康中国。

健康家庭建设是“健康细胞”建设重要的方面。在国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞看来，要实现健康家庭建设，一方面，要从顶层设计角度建立一系列生育支持政策措施，降低生育养育教育成本，创造生育友好的家庭环境；另一方面，需要会同其他部门开展促进活动，提高家庭成员健康素养、健康技能，营造清洁环保的健康家庭环境。

杨金瑞介绍，下一步，将从提升家庭成员健康素养、涵养家庭新型婚育文化、培养一批健康指导员、培育健康家庭指导机构和培育一批健康家庭示范户5个方面继续开展“健康细胞”建设工作，让健康家庭建设成为健康中国建设强有力的基石。

学校作为“健康细胞”建设的重要场所，对学生的健康成长影响重大。“室外活动多，同学们近视的就少，我带的班里孩子们的平均视力在5.0以上……”四川省成都市迎宾路小学用体育促健康，将健康教育从校内向校外延伸，搭建起“学校—家庭—社区”三位一体的健康教育体系，全面提升学生身心健康水平和健康素养。

成都市人民政府副市长王乾介绍，成都市探索形成了从下到上汇聚“健康细胞”的健康城市建设思路，把健康建设任务直接落实到家庭、社区等社会基础单位，广泛倡导健康生活方式，形成健康家庭和单位聚集的健康社区，进而建设健康街道、镇，营造区市县整体健康氛围，全面推动健康城市的建设。截至2021年底，成都建成市级健康街道镇127个、健康社区村418个、各类健康单位797个、健康家庭近万个，夯实了城市的健康基础。