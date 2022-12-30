防疫热点问答丨哪些情况易成重症？老年人感染后如何护理？——国家卫健委组织权威专家解答防疫热点问题

新华社广州12月30日电 题：哪些情况易成重症？老年人感染后如何护理？——国家卫健委组织权威专家解答防疫热点问题

新华社记者马晓澄、董小红

哪些情况易成重症？老年人感染后如何护理？如何看待“白肺”现象？12月29日，国家卫健委组织广州医科大学附属第一医院、广州呼吸健康研究院重症医学科主任医师黎毅敏和四川大学华西天府医院院长康焰就这些防疫热点问题做了解答。

哪些情况易成重症？

黎毅敏表示，从临床看，年龄超过65岁，有基础病如高血压等心脑血管疾病、肿瘤、慢性肝病、肾脏疾病、慢性肺部疾病、免疫功能缺陷等的患者容易进展为重症。感染后应密切关注基础病本身的治疗，严格遵从医嘱，不要擅自停药。

黎毅敏说，在上述疾病中，他体会比较深的是慢性阻塞性肺疾病。它的常见诱发因素包括各种病原体引起的感染，尤其是细菌和病毒感染多见。另外，冬天寒冷的气候也容易诱发该病。如果慢性阻塞性肺疾病患者感染了新冠病毒，要特别关注。

“新冠病毒会对慢阻肺的急性发作造成一定的影响。一些原来治疗比较规范且控制得比较好的慢阻肺患者，当新冠病毒检测阳性后，他们就非常关注新冠病毒引起的症状，把原来的基础治疗给减少了甚至暂停了，这样反而会导致慢阻肺控制不好甚至加重。”黎毅敏说。

黎毅敏表示，糖尿病患者也需要长期、规律的治疗，临床中也发现个别患者感染了新冠病毒后，因为自觉胃纳欠佳而吃少了，就把治疗糖尿病的药减量甚至停用了，导致疾病加重，甚至出现严重并发症。

老年人感染后如何加强护理？

四川大学华西天府医院院长康焰表示，目前在该院住院的300多名患者中，平均年龄约为70岁，最大年龄为98岁。但即便是高龄老人，也不代表每个人都会发展成重症，进入ICU治疗的老人的年龄与其他住院患者的年龄之间不存在显著差异，一些老年患者通过住院治疗还是能够康复的。

康焰表示，如果老人测出了新冠病毒阳性后，要特别注意自己的一些症状，比如活动时有没有气喘，有条件的可以测一下血氧饱和度，这是比较可靠的一个指标。“一些患者的血氧饱和度已经受影响了，但是并不表现出临床症状，属于‘沉默性低氧血症’，在活动时感觉气喘或者呼吸频率比较快。如果出现类似症状，及时去医院做进一步检查和评估是有必要的。”

黎毅敏提醒，老人感染新冠病毒后，尤其要注意保证充足的营养供应，另外注意适当增加饮水或者液体补充。有不少老年患者最后发展成重症，就是因为感染后头几天营养没有跟上，免疫力低下，这些都需要及时关注，有效避免。

如何看待“白肺”现象？

近期，部分新冠病毒感染者在诊疗过程中发现了肺炎，甚至肺部CT呈现“白肺”的现象。有部分网友认为，“白肺”跟感染新冠病毒原始毒株或者德尔塔毒株有关，以及与接种新冠疫苗有关。对此康焰表示，这种观点是不正确的。

康焰表示，“白肺”并非一个专业的医学术语，通俗而言，就是肺部有炎症和渗出液，这些渗出液在CT或者X光照射时会吸收更多光线，射线穿不透，在片子上看就是一些白色的高密度影像。

“从成因看，细菌感染、真菌感染、病毒感染，或者患者有严重的心功能障碍、心衰、肺水肿等，都可能导致这种‘白肺’，因此认为‘白肺’必然是由新冠病毒感染导致的，甚至认为是德尔塔毒株、原始毒株感染后导致的，都是没有依据的。”

康焰表示，目前在全国和全球都是奥密克戎毒株占据主导，我国多地的疾控中心追踪也并未发现德尔塔毒株在流行。此外，疫苗并没有致病性，它起的作用是帮助机体识别新冠病毒的攻击，不可能导致肺部病变，更不可能导致出现“白肺”。

“如果炎症累及的范围比较大，出现了‘大白肺’，再结合血氧饱和度异常等指标，可能是重症预警信号，这时就要特别加以留意。”康焰说。