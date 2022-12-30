钭方芳：推进智慧医院建设 赋能公立医院高质量发展

“公立医院的高质量发展，离不开人工智能等信息技术的助力。”江西省卫生健康委党组成员、江西省人民医院（南昌医学院第一附属医院）党委书记钭方芳近日在做客人民健康“对话领航者·公立医院管理者”主题系列节目时介绍，以互联网大数据、人工智能等为代表的信息技术迅猛发展，推动了数字经济与医学健康产业的深度融合，催生出“互联网＋医疗健康”新模式新业态，而5G时代的到来，更加速了智慧医院建设的新进程。

钭方芳提到，目前，我国公立医院发展正处于从“信息化”转向“智慧化”的关键节点，智慧医院建设有助于提升医疗服务质量和医疗效益，改善就医体验，优化区域资源配置。她说：“在引领新趋势方面，智慧医院可在临床专科发展、医学技术研究和创新服务模式方面起到推动作用；在提升新效能方面，智慧管理系统在质量安全运营、设备耗材、财务资产、教学科研知识支撑体系等方面起到保障作用；在激活新动力方面，智慧管理可以助力人事管理薪酬分配工作；在建立评价体系方面，智慧医院各项指标未来可以量化并逐步纳入考核体系中。”

钭方芳介绍，历经多年探索，江西省人民医院已形成一套独具特色的智慧运营发展体系，建立了全流程一体化互联互通平台，形成了覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。此外，医院将远程技术、VR、人工智能、云计算、互联网、物联网等新兴技术与医疗服务进行深度融合，优化服务流程，创新服务方式，让“数据多跑路、患者少跑腿，最多跑一次”，不断提升人民群众看病就医的获得感、幸福感、安全感。

“信息化、数字化是今后医疗机构的发展趋势。”钭方芳强调，江西省人民医院将努力打造“专科特色化、医院数字化、服务人性化、环境生态化”的高水平现代化综合医院，全力推进医院高质量跨越式发展，尽力做好人民群众的健康“守门人”，为新时代新征程护佑人民健康，奋力实现中国式现代化作出新的更大贡献。