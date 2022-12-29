新华社北京12月29日电 题：什么是“白肺”？如何避免新冠感染出现肺炎？——国家卫健委组织权威专家解答防疫热点问题

新华社记者宋晨、侠克

近期有网民反映，部分新冠病毒感染者在就诊过程中发现肺炎，甚至肺部CT出现“白肺”现象。什么是“白肺”？如何避免新冠感染出现肺炎？国家卫健委组织呼吸危重症专家、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖回应公众关注的热点问题。

问：请您简单介绍“白肺”是什么，治疗一般采取什么措施？

答：“白肺”是在临床工作中一个口语化描述，不是有了肺炎就是“白肺”。医务人员之间说“白肺”，是说患者肺炎比较重。很多情况我们不会叫“白肺”，而是描述是单侧还是双侧，是在上还在下。只有当肺部双侧病变达到了75%以上，才叫“白肺”。

近期来看，部分就诊患者是一般肺炎。极少数“白肺”的患者，也有相应的治疗办法。不论是重症肺炎、低氧血症或是急性呼吸衰竭，我们有相对成熟的治疗办法，从国际到国内都有相应的指南和策略。

近期从我们负责的北京定点医院的重型、危重型患者的救治工作来看，目前住院病人的情况，“白肺”或者是说重型、危重型比例占到3%至4%。因肺炎引起的呼吸衰竭在临床上治疗是很成熟的，只要就诊比较及时，医生及时处理，进行吸氧，使用无创呼吸机、有创呼吸机，再严重还可以使用体外膜肺氧合仪（ECMO）等，有相当部分的患者可以好转。

问：如何避免新冠感染因治疗不及时而导致肺炎？

答：在冬季肺炎的发生比例较高。青壮年得了肺炎，体温马上就上来，发烧，呼吸道咳嗽、咳痰，这些症状都很明显，往往会及时到医院就诊。老年人肺炎可能不发烧，也可能没有明显的呼吸道症状。部分老年人也表达不出来有何特别的症状，家人看到老年人不发烧也不咳嗽，有时候也就不重视了，可能会延误就诊。

老年人肺炎的起病比较隐匿，有时没有明显症状。不能按发烧、咳嗽、咳痰等年轻人的反应来观察老人。要注意如果老年人突然不爱吃饭，整个人发蔫，或者嗜睡，要及时就诊。要对老年人的情况密切观察。

这里还有一些建议，冬季天气寒冷，也是肺炎高发季节，即便没有新冠，老年人有基础疾病的，也容易得肺炎。要注意监测呼吸频率，有没有胸闷，有没有呼吸急促等症状。血氧饱和度如果小于93%，就要及时到医院就诊。

问：冬季慢性呼吸道疾病患者在新冠病毒流行期间如何预防、治疗？

答：不仅是冬季慢性呼吸道疾病，如慢性阻塞性肺疾病，支气管扩张等，还有心脑血管疾病，都是冬季高发病，都应注意监测，及时就医。

慢阻肺在我国的比例较高，在冬季发病多，急诊室和呼吸科病房住院病人较多。目前新冠流行，天气寒冷，肯定会诱发慢阻肺的发作或加重。平时慢阻肺患者有低氧，可以在家进行吸氧，稳定期要坚持用药，同时建议患者少出门，可以避免病情的加重或发作。如果因为肺炎诱发慢阻肺，喘加重了，就要来医院及时诊疗。