以改革创新为动力提升基层医疗水平

车行在润扬大桥引桥，向长江盘绕而下，来到被称为江心洲的小岛，这里便是江苏省镇江市丹徒区世业镇。虽然多次来采访，但前不久的蹲点调研，又让我从另一个侧面感受到了这里村民生活的新变化。

江心洲上有五个村，常住人口1万多，老年人占一半以上，看病就医的“小岛大事”，主要依靠世业镇卫生院。2014年12月，习近平总书记在世业镇卫生院调研时指出：“没有全民健康，就没有全面小康。”这几年，小镇居民的健康意识不断提升、健康获得感不断增强，“健康底色”擦亮了生活的“幸福成色”。

医疗卫生资源下沉，让群众的健康管理更有保障。2015年，卫生院为高血压、糖尿病患者建档，并与镇江市第一人民医院建立联合门诊，每周都有医生来卫生院出诊，同时带着队伍在村里进行随访和健康宣教。柳迎昭医生就是其中一员，出诊当天，不少居民专门来找她看病咨询。出诊随访成为诊疗常态，更多医护力量来到家门口，给意见、做治疗，为群众带来了更好的健康保障。

卫生院不断探索慢病管理，也提高了村民的健康素养。柳迎昭这天出诊时，卫星村村民杜俊珠老人也来了。按老杜的情况，以往要去镇江住院，现在卫生院与镇江市第一人民医院建了联合病房，她在岛上就能住院治疗。老杜能及早发现病情、及时就医，也得益于卫生院建立的慢病管理机制，家庭医生定期量血压、测血糖，给出就诊建议。日久见真效，如今卫生院年门诊量达5.6万人次，基层就诊率83.73%，实现了“小病不出岛，大病有依靠”。

卫生院的慢病管理机制，也得到越来越多村民的认可和信任。去年10月，世业镇卫生院成为江苏省慢性病运动健康干预试点单位。开展试点以来，世业镇卫生院已建立2000多份运动处方档案，开出近500份运动处方。65岁的魏习桂患高血压多年，得益于卫生院的“运动处方门诊”，通过几个月锻炼，血糖正常了，体重减轻了，高血压的药也减量了。现在，几个姐妹每天跟着老魏，在家门口的环岛步道上快走，神清气爽起来。运动健康干预服务，让村民更加理解了“治未病”的重要性。

世业镇卫生院的健康管理之变，是优化健康服务、完善健康保障的缩影。坚持正确的卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，让基层的医疗水平得到普遍提高，健康中国就有了落脚点；将健康融入所有政策，做到为民惠民，就能不断提升人民群众的健康获得感。

小岛村民的健康意识之变，也是普及健康生活、建设健康环境的生动注脚。党的二十大报告提出：“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。”努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，必须不断完善制度、扩展服务、提高质量，健全健康教育体系，提升全民健康素养。

这些年，世业镇卫生院不断提高专业化水平，专职药师、专职检验师、专科护士逐步成长。前不久，医院定向招了两名医生，相信很快会加入服务群众的行列。卫生院院长胡小忠满怀信心地说：“未来，卫生院将着力为群众提供安全、可及、精准的医疗健康服务，让岛上群众受益于卫生院的发展。”始终坚持以人民为中心的发展思想，树立大卫生、大健康的观念，倡导健康文明的生活方式，必定能为全面建设社会主义现代化国家打下坚实健康基础。

（作者为本报江苏分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 05 版）