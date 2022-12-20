解读保障群众看病就医需求问题

当前，疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医需求。各级医疗机构正在优化流程、扩容资源、增加力量，统筹做好疫情防控、新冠患者救治和日常医疗服务，全力解决群众的急难愁盼问题。

如何进一步扩大医疗资源和医疗服务供给、更好满足人民群众看病就医需求？日前，国务院联防联控机制有关专家针对群众关心的看病就医问题进行了解答。

问：部分地方存在医疗资源紧张、群众就医困难等情况，这个问题如何解决？

答：近一段时期以来，发热门诊的诊疗需求增加比较快，供需矛盾比较突出。对此，我们采取了一系列措施。

第一，进一步扩大医疗资源和医疗服务供给。我们要求所有二级以上医院和基层医疗卫生机构都要开设发热门诊或者发热诊室。截至12月15日，全国二级以上医院开设发热门诊超过了1.5万个，基层医疗卫生机构设置发热门诊或者发热诊室超过3.5万个。发热门诊就诊流程进一步简化，为患者开具药品提供方便，进一步提高了服务效率。北京、上海、安徽、江苏、山东等地利用方舱医院、体育馆等设施，开放临时发热门诊，极大地缓解了发热患者就诊问题。各地正在按要求升级改造定点医院、亚定点医院，扩容改造二级以上医院重症资源。

第二，推动分级诊疗，构建合理的就医秩序。一方面，在城市以医联体为载体，在农村以县域医共体为载体，推动实施新冠肺炎以及其他医疗服务工作的分级诊疗工作。让城乡三级网以及医疗机构落实各自的功能定位。基层主要是实施健康监测，特别是重点人群的健康监测和健康管理；二级医院提供技术、人力各方面的支持保障，满足一般诊疗需求；三级医院重点满足急危重症患者的诊疗需求。

第三，大力推动互联网医疗服务。通过互联网医疗，为问诊患者开具相应处方，通过线下第三方配送提供相应的药品。同时，我们也要求医疗机构提供24小时线上咨询用药指导，以及分时段预约诊疗服务，从而削减就诊高峰，减少人员聚集，降低群众线下就诊交叉感染风险。

第四，不断优化发热门诊、普通门诊以及住院就医的流程。通过优化就医流程，为广大人民群众看病就医提供更大便利。

问：医疗机构是否开设了面向新冠感染者专门的诊疗区域？急危重症患者是否能够得到及时诊疗？

答：我们要求所有医疗机构都要接诊核酸阴性和阳性的患者。比如，上海要求所有的医院门诊都要区分核酸阳性接诊区域和核酸阴性接诊区域；在急诊设置诊疗区和缓冲区；对于急危重症患者，由市级医疗机构进行接诊，同时进一步扩容和改造重症医疗资源。北京、武汉、杭州、南京、南昌等多个城市，都要求医院在普通门诊设置核酸阴性诊疗区域和核酸阳性诊疗区域。在急诊，有48小时核酸阴性证明，直接进入抢救区域；没有48小时核酸阴性证明的，进入缓冲区域，提供相应的医疗急救服务。各地都强调对于急危重症的患者，不得以任何理由拒诊或者推诿。

问：有网友反映在居家隔离期间有紧急就医需求，打了120迟迟不来。这个问题如何解决？

答：近期，各地急救120热线呼叫量有所上升，个别地方还出现了呼叫资源紧张、急救车调派困难等一些情况。一方面，冬季是心脑血管疾病、呼吸道疾病高发季节，本来就会出现季节性120呼叫量大幅度上升的情况。但是，也有一部分电话是新冠轻症甚至无症状感染者，这方面的需求挤占了宝贵的120急救资源。

一方面，我们要求基层医疗卫生机构要及时公开咨询电话，让群众尽可能利用基层医疗机构解决常规咨询问题。同时，我们要求基层医疗机构对空巢独居的老年人、孕产妇、有基础疾病的患者、血液透析患者等特殊人群，建立台账，做好必要的医疗服务保障。另一方面，做好相应的转诊衔接工作。希望各方积极配合，把急救资源留给行动不便或者急危重症患者使用，保障120生命通道始终高效畅通。

问：如何提高互联网医疗对老年人的友好度？

答：为了更好满足老年人的看病就医的需求，我们要求医疗机构互联网医疗服务平台进行适老化改造，简化网上预约流程，方便老年人使用互联网医疗服务。同时，增加家人代为预约诊疗或者互联网诊疗问诊的渠道和选择。比如，四川大学华西医院的互联网医院进行了适老化改造，通过人脸识别、人工智能辅助、语音录入、增加人工服务座席等方式，方便老年患者选择互联网医疗服务。

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 07 版）