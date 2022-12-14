泡氡温泉对身体有害还是有益？

与其他惰性气体相比，氡易溶于水、油和脂肪，更易溶于空气，因此在温泉开采的过程中，当温泉水经过含氡比较多的地下土壤和岩层时，在压力和温度的作用下，氡便溶解于温泉水中，就形成了所谓的氡温泉。

近日，我国北方地区又迎来一轮降温。寒意渐浓，许多人喜欢在这时候去泡温泉。近几年来，一种名为“氡温泉”的温泉品类忽然火了起来，还和“天然”“保健”“贵族”这样的关键词挂上了钩，看起来非常“高大上”。

记者搜索旅游网站发现，全国推出氡温泉养生项目的地方还不少。那么，到底什么是氡温泉？它是否有养生作用？带着这些问题，科技日报记者采访了天津市地质学会理事长林黎。

氡是一种天然放射性惰性气体

打开化学元素周期表，我们就可以看到，氡（Radon）是第86号元素。名字带“气”，表明氡在常温下以气态存在。它不仅是迄今为止地球上天然存在的密度最大的气体之一（密度约是空气的7.5倍），还是自然界中唯一一种以气态存在的放射性元素。与此同时，氡位于化学元素周期表最右列，表明它是个外层电子满格的惰性元素。

除此之外，在化学元素周期表中，氡的元素符号Rn被印成了红色，表明它是一种放射性元素，能够发出电离辐射。

“地球上的氡是地壳中天然放射性物质镭在蜕变过程中产生的弱放射性气体。”林黎介绍道，氡通过岩石裂缝、土壤间隙、地下水源（包括温泉）不断向大气中转移和释放。释放到空气中的氡会继续衰变（半衰期为3.85天），蜕变出更多的放射性物质（氡子体），最终变成稳定的、没有放射性的铅。

其实，看似陌生的氡是人们日常生活中接触最多的放射性元素之一。联合国原子辐射效应委员会给出的数据显示，每人每年接受的天然辐射中，约有一半都来自氡。氡多出现在室内建筑材料中，如花岗岩、砖砂、水泥、石膏等都可能释放氡。由于氡无色、无味，因此我们常常感觉不到它的存在。

林黎介绍，与其他惰性气体相比，氡易溶于水、油和脂肪，更易溶于空气，因此在温泉开采的过程中，当温泉水经过含氡比较多的地下土壤和岩层时，在压力和温度的作用下，氡便溶解于温泉水中，就形成了所谓的氡温泉。因此，氡温泉的分布往往与断裂带和放射性岩体相关。

根据氡的含量不同，氡温泉可以被分为低氡泉（氡浓度小于370贝可／升）、中氡泉（氡浓度在370至1110贝可／升）和高氡泉（氡浓度大于1110贝可／升）。我国氡温泉遍布全国各地，已经开发利用的氡温泉以低氡泉为主，较著名的氡温泉，北有吉林抚松温泉、辽宁汤岗子温泉、北京小汤山温泉、河北平山温塘白鹿温泉和陕西华清池温泉等；南有湖南汝城温泉、广东从化溪流河温泉、广东梅州汤坑丰顺邓屋温泉、浙江泰顺承天温泉、贵州息烽温泉和四川降札温泉等。

偶尔泡不会对身体产生危害

那么，氡温泉到底有没有特殊功效呢？在网络上搜索氡温泉，网友对其的评价可谓是两极分化。

氡温泉的反对者们称，氡是一种放射性元素，对身体有害无益。氡温泉的支持者则认为，氡温泉具有保健功效，进入人体的氡会通过释放出的各种射线，调理心血管功能，可以治疗高血压等心血管疾病。除此之外，氡温泉还能调节人体神经功能，有催眠、镇静和镇痛作用，对神经炎、关节炎等有较好疗效。而且，氡温泉还能延缓衰老，也有不少人称氡温泉为“返老还童泉”。

“对于氡温泉是否有害，争议点主要集中在电离辐射上。”林黎说，世界卫生组织建议由于室内氡暴露带来的辐射累积剂量应控制在3毫西弗/年，最高不得超过10毫西弗/年。有人曾以白鹿温泉所在的河北省石家庄市平山县温塘镇为例开展过相关研究，结果表明，该温泉水的氡浓度为94至121贝可／升，因洗浴造成的年有效辐射量小于0.01毫西弗，远低于健康限值。

“在保健功能方面，氡温泉的确具有一定的保健功能，但也不要神化它，要科学地看待氡温泉。”林黎表示，我国允许开采和开放的氡温泉都是经过严格的氡浓度监测的，其电离辐射量不会超过健康限值。同时，氡的半衰期比较短，一般只有3.86天，若只是偶尔泡泡，对身体不会产生什么危害。

不过，林黎提醒道，在泡氡温泉的时候还应该注意：氡温泉有别于普通温泉，不宜单次长时间或频繁地使用；婴幼儿和孕妇等特殊人群，应该避免泡氡温泉；在泡氡温泉的时候最好在户外泡，如在室内泡应注意通风。（陈 曦）