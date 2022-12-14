海南多措并举释放发展动能

本报海口12月13日电 （记者曹文轩、孙海天）近日，走进海口国际免税城，各类商品琳琅满目，购物柜台前排起长龙，又恢复了往日的繁忙景象。“赶上活动，购买这些母婴用品要省2000多元呢。”来自浙江的林女士得知海南取消落地检的消息后，全家立刻购买了飞往海南的机票。

为全面落实国务院联防联控机制综合组发布的《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，海南省扎实推进经济复苏，多措并举助推海南免税购物市场发展驶入快车道。“12月5日起，海南多地发布通告，对省外来（返）人员不再实施分类管理，从一些平台反馈的情况看，不少旅客将来琼旅游度假。”海南省商务厅一级巡视员姚磊说。

为进一步释放消费活力，12月7日，海南正式宣布启动“海南离岛免税跨年狂欢季”，活动将持续到2023年2月5日；中国免税品集团有限责任公司推出“会员购”，无需离岛机票也可选购免税商品；自今年9月起，海南省以及海口市、三亚市累计发放7轮离岛免税消费券。海口美兰国际机场逐步恢复海口到巴黎、米兰、苏黎世、悉尼、新加坡等地多条国际货运航线。此外，海南还着力恢复展会经济，通过举办第四届海南岛国际电影节等加速市场回温。

为充分发挥自身特色优势，海南积极组织企业赴海外招商。日前，由海南国际经济发展局牵头组成的招商团组在日本多地连续举办了3场海南自贸港招商推介会，海南国际经济发展局相关负责人说：“我们已初步达成意向，准备在海口市打造日本企业集聚示范园，目前已有多家企业表达入驻意向。”

近日，海南省政府还先后在香港、德国等开展招商推介，有效利用外资推动经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 14 版）