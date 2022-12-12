兰科药用植物中提取出高含量抗衰老多糖

科技日报昆明12月11日电 （记者赵汉斌）兰科植物具有极高的药用、观赏和科研价值。记者11日从中国科学院昆明植物研究所获悉，近期，该所研究人员从铁皮石斛中首次获得了一种具有抗衰老作用的高含量低聚糖，这意味着兰科药用植物多糖研究取得了新进展。相关成果在线发表于期刊《碳水化合物聚合物》。

兰科是被子植物中最古老、最大的科之一，是一个高度进化而复杂的科，全科约800属两万余种，分布地域广泛。我国是世界上兰科植物最为丰富的国家之一，以云南为代表的西南地区是全球兰科植物分布中心之一。

按照生态习性，兰科植物主要分为地生、附生或腐生三类，对应的药用兰科植物有白及、石斛、天麻等。由于特殊的生理生境，兰科药用植物在块茎、茎或假鳞茎等部位富含多糖。多糖不仅是兰科药用植物能量存储的主要方式，也是药用部位的主要物质之一。由于天然多糖结构的多样性、复杂性及研究手段的局限性，长期以来给化学工作带来极大挑战，也阻碍了人们进一步认识兰科药用植物多糖类成分的药学活性。

近年来，昆明植物研究所胡江苗专题组主要从事天然多糖的结构表征以及代谢性疾病等药学研究，并开展兰科多糖的研究工作。近期他们运用有效的降解方法，从铁皮石斛中首次获得了一种高含量的α-甘露糖型低聚糖。通过基因、细胞、离体皮肤以及人体临床等多维度的研究表明，该低聚糖可作为外源性的补充，并通过相关信号通路，触发细胞外基质表达等生物学过程，从而发挥抗衰老作用。

据悉，这也是首次通过高度特异的方法，研究低聚糖缓解皮肤等的老化，并为人们普遍关心的抗衰老问题提供了全新解决方案。