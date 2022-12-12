宁夏实施帮扶救助 为困难群众提供暖心服务

本报银川12月11日电 （记者秦瑞杰）生活困难老人生活补助金哪里领？监护缺失孩子谁来照顾？个体商户是否有相关补贴政策？为解决群众困难，宁夏回族自治区银川市成立市民诉求排忧解难专班，打造“一号通一站式便民服务”，工作室内63部暖心服务电话响个不停。目前累计收集处置各类诉求96万余件，累计协调帮扶困难群体4.2万余人，办结率99.9%。

今年11月，宁夏回族自治区发展改革委、财政厅印发《全区稳经济保民生政策措施》，提出缓缴社保费用、细心做好受困群众临时救助、做好阶段性价格补贴发放工作等14条具体措施。

“多亏了好政策，有了这些补贴，我这日子更有盼头了！”家住银川市金凤区金凤花园的杨立军老人因病长期卧床。这个冬天，他收到了民政部门工作人员带来的生活用品和临时救助补贴。

对无法返岗复工、连续3个月无收入来源、生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，宁夏确定由务工地或经常居住地发放一次性临时救助。对确诊为新冠肺炎阳性的低保对象、特困供养人员、高龄低收入老年人、孤儿、低保边缘人口、返贫易致贫人口，按照城市不低于3000元、农村不低于2000元标准，给予一次性临时救助。

对因疫情影响导致监护缺失、生活困难或有心理慰藉需求的儿童，宁夏也出台相关政策进行关爱帮扶。集聚共青团、妇联等部门及社会力量，各地通过招募“临时妈妈”等方式，委托监护无人照护的未成年人。对父母或其他监护人因治疗等导致无人监护未成年人，有符合委托照护条件亲属的，地方机构签订临时委托照护责任书，并每日随访。

针对重度残疾人、因疫生活遇困需临时救助对象等特殊困难群体，宁夏简化临时救助申办流程。对因疫致困的救助申请，按照“急难型”救助予以办理，采取“先行救助、后补齐材料”的机制，单独建立台账，及时纳入救助范围。今年以来，仅银川市就累计发放各类救助补助金3.5亿元。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）