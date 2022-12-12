湖南组建工作专班 全力以赴保障重大项目建设

本报长沙12月11日电 （记者王云娜）在湖南省株洲市，G60沪昆高速金鱼石至醴陵段扩容项目建设如火如荼。“省市相关职能部门多次对项目进行督导和调度，用地审批只用了一个月时间，这也是湖南省最快获得先行用地批复同意的项目。”项目承建方湖南路桥集团党委书记、董事长王术飞说。

G60沪昆高速金鱼石至醴陵段扩容项目属国务院推进有效投资的湖南省重点项目，工期两年，时间紧、任务重。今年10月，经湖南省政府相关主管部门协调对接，国家开发银行对该项目投放0.94亿元专项基金，大大缓解了资金压力。这是湖南省成立推进有效投资重要项目协调机制工作专班、用好用足金融工具支持重大项目建设的生动实践。

今年8月，湖南成立全省推进有效投资重要项目协调机制，组成工作专班，开展并联审批，共同推进项目筛选、要素保障和基金投放。

今年以来，湖南还持续开展万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”行动。优秀干部下沉企业，做好有序生产的“服务员”。

常德高新区成立了企业运营管理服务、建筑工地管控、后勤物资保障等工作专班，派出148名驻企联络员驻点服务。“在园区驻企联络员的指导帮助下，生产进度一切正常，这批订单可以准时发往欧洲。”看着车间里忙碌的景象，湖南响箭重工科技股份有限公司董事长阎军说，“我们还接下一笔2000多万元的订单，产品预计在明年上半年出口。”

“今年1到11月，公司销售额达到3亿元，同比增长1.27倍。”此前，娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司董事长康丁华向挂点帮扶干部反映了扩建诉求。“娄底经济技术开发区经济合作局帮忙协调了闲置厂房和土地，我们的第三期生产线顺利建设动工，园区还为公司争取了200万元产业扶持资金。”

不折不扣落实新十条防控措施，湖南省将15项重点任务、50条责任链、138项标准等落实到具体的责任部门、责任人，形成省市县三级协调联动的指挥体系，确保政策落实到位不走样。

今年前三季度，湖南省地区生产总值为35332.63亿元，同比增长4.8%。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）