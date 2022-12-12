山东聚焦助企纾困 多措并举促进经济保稳提质

本报济南12月11日电 （记者侯琳良、李蕊）眼前，焊枪口喷出火花；高处，塔吊挥舞着巨臂。走进位于济南高新区的国家级大数据产业基地项目现场，项目经理王远手指身旁的高楼，“当下正处于关键冲刺期，招商工作已完成70%。”

山东省委、省政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力强投资、扩消费、稳外贸外资，全力以赴稳住经济大盘。“要着力促进经济稳中向好，坚决守牢安全底线，切实保障和改善民生，维护社会大局稳定。”山东省委主要负责同志说。

“重大项目建设是扩需求稳增长的重要抓手。我们出台了《关于统筹做好全区工业企业疫情防控和生产经营的方案》，对全区343家规上工业企业、重点项目建设做好服务保障。”济南高新区建设管理部有关负责人介绍，对国家级大数据产业基地这类省重点项目提供精准服务，确保要素跟着项目走、生产建设不停歇。

今年以来，山东制定了四批政策清单，涉及稳定经济运行、支持企业应对疫情冲击、加快新旧动能转换等方面，聚焦助企纾困，政策红利持续释放。

“在第四批政策清单中，我们扩大留抵退税实施范围，将住宿餐饮、批发零售等7个行业企业纳入其中，预计将新增留抵退税约80亿元。此外，还采取了社会保险费缓缴扩围、引导银行加大普惠小微贷款投放等措施。”山东省发改委有关负责人介绍。

在山东鲁丰集团有限公司冷冻草莓加工车间，一颗颗冷冻草莓正在传送带上翻滚，工作人员在旁依次挑选、分装、打包。“一会儿，草莓就要‘坐船’去国外了。”济南海关所属潍坊海关查检三科科长苏保乐拍拍箱子，“我们建立了协调保障机制，设立专人专岗对接外贸企业，主动送技术、送信息、送政策，全时段受理企业预约，开通农食产品绿色通道。”

保持开放定力，山东出台外贸固稳提质2022年行动计划，制定30多条稳外贸政策措施，解决企业用工、通关、物流等问题，帮助企业保订单、保市场、保份额。前三季度，山东外贸进出口实现24426亿元，同比增长15.7%。

一揽子政策出台，山东经济呈现稳中有进、进中提质良好态势，前三季度，全省生产总值为64409亿元，同比增长4.0%。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）