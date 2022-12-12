建立生育支持政策体系（无影灯）

党的二十大报告提出：“优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。”国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门联合印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》要求，深入实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，尽力而为、量力而行，综合施策、精准发力，完善和落实财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施。

生育是家庭大事，也是国之大事。生育政策是公共政策的重要组成部分，关系千家万户的切身利益，也关系国家和民族的未来。研究表明，较高的生育、养育、教育成本是目前影响家庭生育意愿的重要因素之一。伴随着育儿方式从“粗放型”到“精细化”的转变，我国家庭生育行为经历了从“想生而不能生”到“能生而不想生”的转变。因此，降低生育、养育、教育成本，着力破解“不想生、不敢生”难题，成为优化生育政策、提高生育水平的关键措施。

降低生育成本，必须提高优生优育服务水平，完善生育休假和待遇保障机制。要改善优生优育全程服务。例如，加强高质量产科建设，全面改善住院分娩条件；提升婚前保健、孕前保健、产前筛查和产前诊断服务水平；扩大分娩镇痛试点，规范相关诊疗行为，提升分娩镇痛水平；指导推动医疗机构向群众提供有针对性的服务，提高不孕不育防治水平。同时，完善生育休假制度。产假（含延长产假）、陪产假（护理假）、育儿假是生育休假的三支柱。各地各部门应结合实际完善假期用工成本合理分担机制，明确相关各方责任，采取切实有效措施保障职工假期待遇，保障职工生育权益，帮助职工平衡工作与家庭关系。

降低养育成本，必须发展普惠托育服务体系，构建生育友好的就业环境。“没有人照顾孩子”是群众普遍反映的突出困难之一。发展普惠托育服务体系，是积极生育支持措施的基础工程，包括增加普惠托育服务供给、降低托育机构经营成本、提升托育服务质量等。各地各部门要以满足婴幼儿家长需求为导向，从供给侧改革精准发力，加快推动普惠托育服务体系发展，降低家庭养育的时间成本和经济成本。同时，要构建生育友好的就业环境。用人单位可采取弹性上下班、居家办公等工作方式，为有接送子女上下学、照顾生病或居家子女等需求的职工提供工作便利，帮助职工解决育儿困难；建立孕妇休息室、哺乳室，配备必要母婴服务设施，更好满足孕产期、哺乳期女职工的需求。

降低教育成本，必须加强优质教育资源供给，强化住房、税收等支持措施。加强优质教育资源供给，主要包括提高学前教育普及普惠水平、提高义务教育均衡发展水平等措施。健全学前教育资助制度，切实保障家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。优化义务教育结构，确保义务教育学位主要由公办学校提供和政府购买学位方式提供。同时，加快完善住房保障体系。在保障型、租赁型和公租房配置中照顾多子女家庭，努力减轻生育家庭的负担。例如，完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。

人口发展是关系中华民族发展的大事情。希望各地各部门完善和落实积极生育支持措施，顺应人民群众期盼，满足群众多元化的生育需求，切实解决群众生育、养育、教育后顾之忧，进一步释放生育潜能，积极营造婚育友好社会氛围，为促进人口长期均衡发展提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 17 版）