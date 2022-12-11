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深圳11日起不再对抵深人员采取疫情核查防控措施

朱族英

2022年12月11日10:34 来源：中国新闻网

深圳卫健委11日发布消息称，从2022年12月11日开始，不再对来(返)深人员采取疫情核查防控措施。

(责编：孙红丽、陈键)


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