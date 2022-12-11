探索“保险+媒体”服务新模式 中国太保携手SMG守护中老年人健康

12月10日晚7点半，中国太保旗下中国太保产险上海分公司与SMG旗下东方购物电视频道联合推出“悦享保·个人癌症医疗计划”节目，直击中老年人医疗保障痛点，量身打造专属产品，传递“保险+服务”的健康管理理念。

为更好地应对人口老龄化，中国太保与上海文广集团(SMG)强强联手，聚焦“抗癌”与“老年医疗”，探索“保险+媒体”服务新模式。“悦享保·个人癌症医疗计划”登录东方购物电视频道，亦是中国太保积极促进品业协同，在品销一体化新模式方面的创新尝试。

有报告显示，重疾险中超过60%的理赔都是由癌症造成，癌症发病率随着年龄的增长逐年增加，年纪越大癌症的发病几率就越高。 作为各自领域头部企业，中国太保此次联合SMG为中老年客户专属打造的“悦享保·个人癌症医疗计划”，通过健康管理与保险服务的全面融合，进一步探索从“赔付者”转变为健康“陪伴者”和“守护者”。

上述案例正是中国太保积极探索跨界融合发展，创新保险服务的一个缩影。未来，中国太保将进一步携手社会各界，在深化合作的基础上，持续在保险服务、健康管理、生态打造、公益慈善等领域拓展合作空间、提升合作能级，扛起更大的责任与担当，在服务国家战略、助力实体经济发展中实现新跨越、再上新台阶。