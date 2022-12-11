做好孕产妇和儿童医疗服务保障（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月10日电 （记者白剑峰）国务院联防联控机制综合组日前印发《关于进一步做好当前孕产妇和儿童健康管理与医疗服务保障工作的通知》要求，进一步做好当前孕产妇和儿童健康管理与医疗服务保障工作，切实维护母婴安全，最大程度保护孕产妇和儿童生命安全与身体健康。

保障正常医疗服务。通知要求，各地要推动建立社区与专门医疗机构的对接机制，做好服务衔接，确保渠道畅通、响应及时，为涉疫孕产妇、儿童等提供就医便利。各级助产机构要保持持续运行，未经所在地县级及以上卫生健康部门同意，不得擅自停止助产服务。个别助产机构临时关闭的，关闭前已建档和关闭时尚在待产的孕产妇，原则上转移至此前各地确定的应急助产机构接受产检和住院分娩。

确保绿色通道畅通。各级医疗机构要保持孕产妇、儿童急诊急救绿色通道畅通，妥善处置、及时转运急危重症患者，对临产孕产妇、危重孕产妇和危重新生儿、儿童等需要急诊急救的患者，要在做好防护的同时给予积极治疗，不得以疫情防控为由拒诊、推诿或延误治疗。急诊患者具体接诊流程，按照疫情防控医疗管理相关要求执行。各级危重孕产妇和新生儿救治中心要切实发挥母婴安全重症救治的“兜底”保障作用。各级助产机构要完善孕产妇入院筛查流程和应急预案，指导孕产妇适时接受核酸检测，提前做好住院分娩准备。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 02 版）

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