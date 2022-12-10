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北京鼓楼将于12月13日起恢复对外开放

2022年12月10日08:21 来源：中国新闻网

中新网12月9日电 据“北京钟鼓楼”微信公众号消息，北京市钟鼓楼文物保管所9日发布公告称，北京鼓楼将于2022年12月13日(星期二)起恢复对外开放，钟楼暂不开放。

截图自北京钟鼓楼微信公众号

截图自北京钟鼓楼微信公众号

(责编：王连香、杨迪)


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