北京CBD区域内商务楼宇全面复工、商圈恢复开放

中新网北京12月9日电 今天，北京市朝阳区组织举办2022北京CBD国际合作交流座谈会。北京CBD管委会相关负责人表示，目前，北京CBD区域内商务楼宇全面复工、商圈全部恢复开放。

座谈会召集CBD区域内十余家国际商协会代表，围绕商协会及企业发展诉求、发展与合作计划等进行广泛交流，以更好发挥朝阳区国际要素聚集优势，加快融入全球合作。

据介绍，北京市朝阳区涉外资源丰富，北京CBD更是北京对外开放的窗口。CBD功能区聚集了全市60%的跨国公司地区总部、70%的国际金融机构、80%的国际组织和国际商协会、90%的国际传媒机构以及99%的驻华使馆，拥有超过1万家外资企业、107家跨国公司地区总部。连续举办23届北京CBD国际商务季，搭建了国际对话与合作平台；与中国公共外交协会共同组织开展“全球共此时”中秋主题国际文化交流活动，邀请各国驻华大使、中国前驻外大使、外媒记者、外国驻京媒体负责人和跨国公司代表等走进CBD，体验新国潮文化、非遗技艺等颇具中国传统文化底蕴的项目，展示中国改革开放发展成就。

座谈会上，国际商协会代表各抒己见，提出合作想法与发展方向。北京市朝阳区委书记文献感谢国际商协会对朝阳发展作出的重要贡献，并表示，当前，朝阳区在严格落实各项疫情防控措施的前提下，坚持有力度和有温度相统一，不断优化完善防控措施，全力推进企业复工复产，通过线上+线下走访的方式征集企业发展诉求，帮助市场主体纾困解难，全力支持和服务保障驻区企业发展，继续优化营商环境，推动经济回稳向上。他欢迎国际商协会继续发挥资源优势，引入更多跨国企业扎根朝阳，助力朝阳区及CBD国际化发展。

“目前，北京CBD区域内商务楼宇全面复工、商圈全部恢复开放。”北京CBD管委会相关负责人表示，随着北京市十条优化疫情防控工作措施的出台，北京CBD积极贯彻《朝阳区关于<北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施>的落实指引》，完善企业“白名单”制度，保障企业关键岗位核心人员及时到岗工作，助力企业复工复产。与此同时，北京CBD管委会通过线上问需与线下走访相结合的方式，征集企业复工复产存在的困难与需求，为发展保驾护航。(记者 杜燕)