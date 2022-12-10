国务院物流保通保畅工作领导小组办公室：全面取消货运车辆闭环管理

新华社北京12月9日电（记者叶昊鸣）记者9日从国务院物流保通保畅工作领导小组办公室获悉，将全面取消货运车辆闭环管理要求，各地不得随意层层加码，限制货运车辆跨区域通行。

当日，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于落实国务院联防联控机制十条优化措施 科学精准做好交通物流保通保畅工作的通知》。根据通知，全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。全面取消跨区域流动货车司乘人员“落地检”，对于从事口岸交通运输服务等高风险岗位从业人员，应按照地方联防联控机制规定开展核酸检测。

在保障重点物资方面，通知指出，全力做好疫苗、抗原检测试剂、药品、口罩等医疗物资运输服务保障，加强生产供应、运输需求等信息共享，做好应急运力储备，强化跟踪服务，统筹做好生产企业关键物料和产成品运输保障工作，确保医疗物资运输高效顺畅。

根据通知，将交通物流从业人员纳入属地联防联控机制“白名单”管理，有关人员严格落实个人防护、疫苗接种和健康监测要求。检出阳性时，精准判定密切接触者，工作场所不采取临时封控，同工作场所人员不进行大范围隔离，保障交通物流稳定运行。重点港口、机场、铁路货站、物流园区、邮政快递分拨中心以及航道、引航机构等运营单位要健全完善应急预案，建立一线人员预备队，必要时实施集中居住、闭环或封闭管理，确保突发情况下重点物流枢纽运行稳定。

通知强调，加强对货车司机、快递员、船员等基本生活保障，为其提供必要的饮水、用餐、如厕等基本生活服务和基本医疗救助服务，坚决避免由于服务保障不到位造成交通物流从业人员生活困难。确需关闭的高速公路服务区，必须继续保留加油、如厕等基本公共服务功能；确需关闭的水上服务区，必须按原有功能继续保留加油、加水等基本公共服务。严禁随意暂停或拒绝国际航行船舶船员换班。