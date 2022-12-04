首座数字方舱医院在东莞正式启用

近日，东莞首家数字方舱医院——松山湖生态园数字健康中心，正式投入使用。

数字方舱医院落地于石排镇松山湖生态园，通过改造生态园疏散点的方式建设。医院占地面积约10万平方米，建筑面积约5.4万平方米。设置13个组团36栋双层板房建筑群，现有病房1745间，可收治病人约5000人。医院采取地方政府主导、东莞市松山湖中心医院托管的模式建立管理体系。

据项目负责人周舟介绍，数字方舱运用国云科技自主研发的G-Cloud云操作系统搭建了一体化机柜，链接医疗卫生专网、医保专网及互联网。云平台支撑了15套方舱医院专用系统（医院管理系统、医学影像、远程会诊、物资系统、会计结算系统等），利用自主研发的自动部署工具快速部署了云桌面和云终端系统共计180个实体终端，可以支持5000名患者和2000名医生的数字化管理和服务。

据了解，松山湖生态园数字健康中心主要从四个方面进行信息化建设。一是建立结构化电子病历模块、检验模块、药房管理模块和影像模块，并预留与托管医院或相应机构对接端口，实现信息系统闭环管理。二是建立清洁区和污染区信息互联互通的医生护士工作站，具备电子病历系统和信息统计功能。三是为了便于病人资料收集和文件的传输，避免出现交叉感染，建立了患者自我管理系统，实现移动式管理。四是建立病区视频监控系统和分区独立广播系统，联合指挥部能通过视频监测系统实时监测病房全景和局部情况，清洁区能进行独立播音，污染区配便携式扩音器，医务人员配备移动电话、对讲机等通信设备。

数字方舱管理系统通过物联网、大数据和可视化技术大幅度降低了方舱管理人员的工作强度，增加了管理效率和数据统计能力。国云科技负责人季统凯介绍，之所以称之为“数字方舱”，是因为该项目建设运用的“健康云”，是在G-Cloud云操作系统中构建集防疫卫生信息管理、医疗数据收集、健康服务集成平台为一体的健康医疗云环境，实现安全可靠的防疫信息联网共享、健康档案实时更新、电子查询、行程网络跟踪等的主动健康医疗卫生服务，提升数字方舱主动服务体系的功能，提高健康卫生服务的数字化水平。

季统凯介绍，G-Cloud云操作系统运用到方舱原因有三点，一是可信的安全保障，虚拟隔离、安全组保护、核心数据加密（标准加密算法），应用安全墙等；二是快速的一键式安装，可基于裸机进行系统的快速安装，能在30分钟内完成系统的安装部署；三是灵活的资源监控，支持物理资源和虚拟资源的实时监控并能设置阈值，当监控到资源与业务需求不匹配时，对资源进行自动调整。（记者 龙跃梅）