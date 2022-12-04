六院士牵头！上海成立首批院士健康科普基地

为深入推进健康上海行动，发挥两院院士在健康知识普及行动中的战略规划和示范引领作用，12月2日，由六位院士牵头，上海市卫健委、市健康促进委员会办公室建立上海首批六个“健康上海行动院士科普基地”。

上海市健康促进委员会办公室介绍，“健康上海行动院士科普基地”旨在服务全市健康促进和健康科普公益事业，主要承担五项任务：一是参与健康上海行动和健康知识普及相关的政策咨询、规划制定、科学研究、健康传播、健康促进等工作；二是在专长领域内协调各种技术和专家资源，开展具有示范引领意义的科普选题规划实施及健康促进公益项目；三是在相关学科领域内主持构建和开发以公众健康需求为导向，以提升健康素养为目标的高质量科普内容，增加优质健康科普知识供给，推动全媒体健康科普知识发布和传播水平迈上新台阶；四是开展健康科普能力建设，加强健康科普人才培养，带动更多医务人员投身市民健康促进活动；五是参与建立全市科学、规范、有效的健康科普与传播工作机制，引领提升健康科普质量，遏制虚假健康信息，净化健康科普知识传播环境。

据悉，此次授牌的首批六位院士分别为：中国科学院院士、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院王正敏教授，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院葛均波教授，中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院李兆申教授，中国工程院院士、复旦大学附属妇产科医院黄荷凤教授，中国工程院院士、上海交通大学医学院范先群教授，中国工程院院士、上海市第六人民医院贾伟平教授。院士所在单位将以“院士科普基地”为载体，做好各类服务资源投入和保障，不断发挥医疗机构和医务人员健康促进“主阵地”和“主力军”作用。

同日，上海市眼健康促进中心在上海市第九人民医院揭牌成立。九院眼科是国家临床重点专科、上海市重点学科、上海市“重中之重”临床重点学科，国家眼部疾病临床医学研究中心三个主要组成单位之一。依托优质资源，上海市眼健康促进中心将进一步围绕健康上海行动的目标和要求，在学科带头人范先群院士的带领下，调动社会多方力量积极参与，加强眼健康科普、人群干预和自我管理等眼健康促进工作，为不同年龄段人群提供相应的爱眼、护眼科学指导，持续推动全市眼健康素养的提升。（记者袁全）