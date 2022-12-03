科学家造出迄今最小移动生命体

所有生物运动的起源，包括步行、游泳或飞行，都可以追溯到细胞运动。然而，关于细胞的运动性是如何在进化中产生的，人们知之甚少。为研究细胞运动，日本研究人员创建出一种迄今为止基因组最小的移动生命形式。研究成果发表在最新一期《科学进展》上。

大阪市立大学宫田真人教授领导的研究小组将7种蛋白质引入一株合成细菌syn3中，这些蛋白质可让螺原体细菌以螺旋式游动。这种小型球形合成细菌syn3的设计和化学合成使其具有尽可能小的基因组DNA，只能生长和分裂。随着这些额外蛋白质的表达，合成细菌形成螺旋并能够游泳，使它们成为遗传上最小的移动生命形式。

宫田教授表示，研究世界上具有最小功能运动装置的最小细菌，可用于开发模拟细胞的微型机器人或基于蛋白质的马达的运动。

研究表明，这种经过基因改造的syn3可从正常的球形变成螺旋状，像螺原体一样通过反转方向来游动。进一步的研究表明，只需要这些新添加的蛋白质中的两种就可使syn3进行最简单的游泳运动。

宫田教授说，会游泳的syn3可说是“最小的移动生命体”，其具有自行移动的能力。这项研究结果有望推进人们对细胞运动的进化和起源的理解。（记者张梦然）