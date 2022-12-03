你的养老多了3种选择，该怎么选？

个人养老金、商业养老金、特定养老储蓄，养老多出三种新选择，但很多人可能还分不清楚，这三者之间有什么联系和区别？不同人群又该怎么选择？

均为第三支柱的组成部分

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对中新财经表示，个人养老金、商业养老金、特定养老储蓄，其实都属于养老保险体系第三支柱的组成部分。

其中，第一支柱是基本养老保险，是主体部分，目前覆盖人数已达10.4亿。第二支柱是企业年金和职业年金，截至2021年底，两项年金参加职工7000多万人。第三支柱包括个人养老金和其他个人商业养老金融业务。

概念不同

从概念上来看，个人养老金是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营，实现养老保险补充功能的养老保险制度。

商业养老金是个人自愿参与，市场化、法治化运作的养老金融业务，由养老保险公司提供包括账户管理、规划顾问、产品购买、长期领取等一站式服务。

特定养老储蓄产品属于定期储蓄存款，利率较一般存款产品有优势。

试点范围不一样

个人养老金先行城市(地区)包括36个，分别是北京市、天津市、石家庄市、雄安新区、晋城市、呼和浩特市、沈阳市、大连市、长春市、哈尔滨市、上海市、苏州市、杭州市、宁波市、合肥市、福建省、南昌市、青岛市、东营市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、深圳市、南宁市、海口市、重庆市、成都市、贵阳市、玉溪市、拉萨市、西安市、庆阳市、西宁市、银川市、乌鲁木齐市。

商业养老金试点区域为北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省(市)。参与试点的4家养老保险公司为中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司和国民养老保险股份有限公司。试点自2023年1月1日起，试点期限暂定一年。

特定养老储蓄产品由工、农、中、建四家大型银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点，单家银行试点规模不超过100亿元，试点期限为一年。

购买门槛不同

董希淼指出，个人养老金、商业养老金、特定养老储蓄，这三类产品都是自愿参加的，其中，商业养老金购买门槛限制较少。

根据规定，参加个人养老金，必须是在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者。

参加商业养老金，年满18周岁即可。年满18周岁的个人可与养老保险公司签订商业养老金业务相关合同。

特定养老储蓄方面，从试点来看，要求满35岁才能买。例如，工行明确，办理客户年龄需大于35岁，且满足实际年龄＋产品期限大于等于55(其中整存零取需年满55周岁才可存入)；建行明确，销售对象是持有身份证件发证机关为销售地区的境内满35岁公民，且选择的期限品种需满足持有到期客户年龄满55周岁的特定要求。

限额不同

其中，个人养老金、特定养老储蓄有购买限额。

个人养老金参加人每年缴纳额度上限为12000元，不得超过该缴费额度上限。缴费额度上限会根据经济社会发展水平、多层次养老保险体系发展情况等因素适时调整。

特定养老储蓄方面，储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档。

优惠政策不同

个人参与养老金享受税收优惠政策，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入的实际税负由7.5%降为3%。

缴费者会得到实实在在的节税好处。举个例子：假设纳税人目前适用税率为10%，每年缴纳1.2万元，每年可以减少个税12000×(10%-3%)=840元，缴纳30年的话就能节税2.52万元。

个人参与商业养老金业务，不享受相关个人所得税税收优惠政策。

特定养老储蓄产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。以工行为例，特定养老储蓄产品每五年为一个计息周期，同一个计息周期内利率水平保持不变。整存整取：广州、成都、西安地区为4.0%，青岛、合肥为3.5%；零存整取：广州、成都、西安地区为2.25%，青岛、合肥为2.05%；整存零取：广州、成都、西安地区为2.25%，青岛、合肥为2.05%。

支取条件不同

个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到以下任一条件的，可以按月、分次或者一次性领取个人养老金：(一)达到领取基本养老金年龄；(二)完全丧失劳动能力；(三)出国(境)定居；(四)国家规定的其他情形。

商业养老金提供定额分期、定期分期、长期(终身)年金化领取等多种领取安排。

特定养老储蓄原则上年满55周岁方可到期支取。

不同人群该怎么选择？

三类产品的特点不一样，居民可以根据自身风险偏好、流动性需求等来选择。

个人养老金资金账户用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品。其中，开办个人养老金业务的商业银行所发行的储蓄存款(包括特定养老储蓄，不包括其他特定目的储蓄)均可纳入购买范围。

专家分析，个人养老金可以享受个税优惠，个税税率较高的居民可以考虑参加个人养老金，从而节省个税。另外，个人养老金投资的产品相对更稳健，但也不是完全没有风险。要考虑自己的年龄因素调整投资结构，如年轻时可以更多配置权益类产品，临近退休年龄时逐步增加固定收益类产品配置。

商业养老金建立锁定养老账户与持续养老账户的双账户组合，兼顾锁定养老资金长期投资和个人不同年龄阶段流动性的双重需要。

对于特定养老储蓄，董希淼表示，其兼顾普惠性和养老性，产品期限长、收益稳定，本息有保障，在利率下行周期能锁定相对较高的利率，可满足低风险偏好、对流动性要求不高、追求固定收益的居民的养老需求。（记者 李金磊）