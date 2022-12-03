深圳：推动导盲系统纳入公交车采购标配

12月3日是国际残疾人日。记者日前从深圳市盲人协会获悉，该协会以《深圳经济特区无障碍城市建设条例》为依据，推动公交导盲系统纳入该市公交车新车采购标准配置。

据广东省人大常委会官网，2021年9月1日，《深圳经济特区无障碍城市建设条例》正式实施，这是深圳在广东、在全国首次提出无障碍城市理念，也是全国首部无障碍城市建设立法。今年8月，珠海市十届人大常委会第六次会议审议并通过《珠海经济特区无障碍城市建设条例》，标志着珠海成为继深圳之后，全国第二个出台“无障碍城市建设条例”的城市。

在城市生活中，公交车出行是市民最便捷、环保的出行方式之一。但对视障者来说，搭乘公交车出行存在一个巨大的难点——怎么在看不见的情况下找到自己要搭乘的那辆公交车呢？

在公交导盲的问题上，深圳市盲人协会以《深圳经济特区无障碍城市建设条例》和《〈深圳市创建无障碍城市行动方案〉责任分工一览表》为依据，去函有关部门，推动落实“推进全市公交导盲系统建设，加大无障碍公交车辆投放力度”的重点任务，还积极提供各类公交导盲系统的测评报告，反馈视障者的真实需求。

最终，深圳市交通运输部门修订深圳市地方标准《公共汽车运营服务规范》(DB4403/T162-2021)，新增了无障碍公交车辆设置等相关条款，以明确地方标准的方式，指导深圳市公共汽车运营企业落实公交导盲系统建设任务。（程景伟 马景阳 曾颖贤）