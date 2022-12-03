保护好自身和家人健康安全

防控措施逐步优化后，随着生产生活渐渐恢复正常，做好个人防护，让每个人都担负起护卫自身健康、家人健康和群体健康的责任显得尤为重要，专家提醒，“每个人都是自己健康第一责任人”。

奥密克戎传播速度快、隐匿性强，普通的戴口罩、保持社交距离等防控措施是否还能有效预防新冠病毒感染？核酸检测时应该注意什么？

“目前采取的防护措施包括戴口罩、手卫生、社交距离等，对控制病毒传播、预防感染还是非常重要的手段，仍然可以在变异株流行中发挥很好的作用。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强强调，规范戴口罩非常重要，戴口罩一定要盖住口鼻，在鼻托的地方要密闭，保持和脸贴合紧密。同时，摘口罩的时候要两个手摘，不要碰到口罩外部，一旦病毒污染口罩表面，手抓取以后可能污染你的手，导致进一步传播的可能。同时，口罩一般4小时左右更换一次。

冬季到来，我们核酸检测应该注意什么？北京市疾病预防控制中心副主任、首席专家王全意提醒，冬季室外温度比较低，出门前要了解一下室外温度，多穿一些衣服，避免受凉。“如果在单位或家附近做核酸，提前了解一下核酸检测点排队情况，如果时间允许，尽量避开排队高峰前往，年老体弱者可考虑佩戴N95口罩。”王全意说，排队时一定要保持2米距离，一字形排队，在扫码、登记时不要触碰核酸检测台。

“仅在采样时短时间摘下口罩，屏住呼吸，采样结束后立刻戴好口罩。采样结束不要在采样点逗留，回家后马上在流动水下用‘七步洗手法’清洗手部。”王全意说。

老年人、婴幼儿、孕产妇和有基础病的重点人群，抵抗力较低，专家建议减少外出，尽量不到人员密集的公共场所，不串门、不聚会，远离有发热和咳嗽的人群，做好手卫生，如身体出现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状，及时规范就医。

专家提醒，在做好自己健康第一责任人的同时，也要做好家人的“健康监护人”。督促、帮助家人尤其是“一老一小”做好个人防疫，特别是疫苗接种。只有切实履行好个人防疫责任，才能保护好自身和家人的健康安全。（记者 崔兴毅）