没有太阳也会被晒伤？专家提醒警惕“云层增强效应”

扎好帐篷，放飞风筝，南京市民悠闲过假期。（资料图） 泱波 摄

在北方冷空气、台风、降水等影响下，近日南方多地高温已逐步缓解。随着天气转凉，不少南京市民趁着周末外出郊游、露营。对此，南京市中医院皮肤科医生张倩2日提醒称，阴天出游，防晒依旧必不可少。

据介绍，张倩最近就接诊了一个病例，林女士和家人一同在户外露营，觉得是阴天，没有太阳，就简单支了帐篷，但没有做好防护工作，结果回家后脸部、手脚、胸背皮肤出现红斑，还长出了小水泡，浑身自觉灼热、刺痛。无奈下来到医院就诊，才知道自己这是被晒伤了。

没有太阳怎么会被晒伤？张倩解释称，很多人以为，热辣辣的大太阳才会晒伤人。事实上，伤人的主要是“藏”在阳光里、肉眼看不见的紫外线。即使是在阴天，紫外线辐射强度可达晴天的20%至30%，多云天气则高达50%，这些强度的紫外线(尤其是UVA)都处于较高水平，会对皮肤造成伤害。另外，紫外线还容易被反射，所以水边或雪山附近的紫外线辐射量暴增。

“晒伤与室外气温高低没有关联。”张倩表示，即使天气不热、云层很低，也仍旧会灼伤皮肤。甚至还有一种更特殊的情况：在特别晴朗的天气里，漂浮的云朵遮蔽了50%至90%的天空。这种天气下常常出现一种现象，叫做“云层增强效应”，即多云间晴天地表的紫外线强度可能比无云的晴天更高，最高可增强25%，并且突破紫外线指数最高级15级。

张倩说，阴天也要注意防晒，尤其是多云间晴的阴天，因为和万里无云的大晴天相比，人们反而可能会受到更大的紫外线伤害，另外，建议在紫外线强烈时段(一般认为是10时至16时)减少外出，必要外出时做好遮蔽和其他防晒措施。(完)