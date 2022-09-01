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北京8月31日新增3例本土确诊病例

2022年09月01日08:36 来源：中国新闻网

　　中新网9月1日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，北京8月31日新增3例本土确诊病例(2例隔离观察人员、1例社会面筛查人员)和1例境外输入确诊病例、5例境外输入无症状感染者，治愈出院6例。

　　8月31日0时至24时，北京新增3例本土确诊病例(2例隔离观察人员、1例社会面筛查人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例(为无症状感染者转确诊病例)和5例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院6例，解除医学观察的无症状感染者2例。

　　本土确诊病例

　　确诊病例1：现住海淀区乐乎青年社区(上地店)，为社会面筛查人员，8月31日诊断为确诊病例。

　　确诊病例2：现住朝阳区燕保·常营家园，为隔离观察人员，8月31日诊断为确诊病例。

　　确诊病例3：现住朝阳区科学园南里六区，为隔离观察人员，8月31日诊断为确诊病例。

　　境外输入确诊病例：韩国籍，8月27日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月30日诊断为无症状感染者，8月31日诊断为确诊病例。

　　上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(责编：乔业琼、杨迪)


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