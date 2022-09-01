促进学生全面发展健康成长

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。一年来，“双减”政策落实落细，取得重要成效。山东省教育厅等主办的教育改革对话会最近在山东济南举行。与会者围绕如何进一步积极稳妥推进“双减”政策落地见效，如何更好促进学生全面发展、健康成长等问题进行了研讨。

与会者提出，广大教育工作者要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实党的教育方针，紧紧抓住立德树人这一根本任务，在推动基础教育高质量发展上下更大功夫。一年来，各地各校严格落实“双减”政策，根据自身实际情况探索推出各具特色的具体举措，取得了积极成效，积累了不少经验。改革实践充分说明，让教育回归良好生态，是人民群众的热切期盼，更是国家和社会发展的必然要求。面向未来，要继续强化学校的主阵地作用，继续巩固校外培训治理成果，继续营造家校社协同育人的良好格局，更好促进学生全面发展、健康成长。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 12 版）