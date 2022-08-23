海南疫情主要传播链基本阻断

8月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例360例（含无症状转确诊89例），新增本土无症状感染者1464例，涉及海南、西藏、陕西、新疆、福建等27个省份和兵团。海南疫情已出现明显拐点，每日新增感染者数量已连续4天下降，主要传播链基本阻断，全省疫情防控总体可控、稳中向好。西藏疫情仍处于发展期，截至8月21日24时在藏游客共计4427人，当地把防止西藏疫情外溢作为重点工作，严把出藏关口。

海南

省内疫情已出现明显拐点

8月21日，海南新增感染者685例。其中，新增本土确诊病例232例（含无症状转确诊82例），新增本土无症状535例。自7月31日至今，海南累计报告感染者17847例。

21日下午，海南省召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍，海南省疫情已出现明显拐点，每日新增感染者数量连续4天下降，主要传播链基本阻断，全省疫情防控总体可控、稳中向好。

海南治愈出院人数和解除隔离人数都大幅增加。8月21日，海南省治愈出院886例，累计治愈出院2324例，解除隔离人数25850人。

8月21日，海南新增确诊病例中，除了82例无症状转确诊，121例在隔离管控中发现，29例在相关风险人群核酸筛查中发现；新增535例无症状感染者中，441例在隔离管控中发现，94例在相关风险人群核酸筛查中发现。

其中，三亚8月21日报告感染者数472例，较20日（692例）减少220例；万宁、东方、临高有所减少，其中万宁下降明显，较20日（58例）减少21例；陵水报告8例，均为集中隔离人员。陵水、临高已实现社会面清零；海口新增报告的均为闭环管理的重点人员；琼海、定安、昌江、五指山均已连续多日零新增；三沙、屯昌、琼中、保亭、白沙等6个市县继续保持无疫情状态。

21日晚，海口发布通告称，为切实做好因疫情滞留海口旅客有序返程工作，自2022年8月22日6时起，采取多样化模式保障静态管理期间旅客赴机场交通出行。海口全市安排14条机场定制专线，静态管理期间，公交运行时间为6时至22时，20分钟/班次，滞留旅客可凭购票信息免费乘坐。解除静态管理后，旅客可乘坐常规公交或自行选择其他交通方式前往机场。海口静态管理期间，网约车可凭旅客航班订单信息往返市区和机场，滞留旅客可通过网约车平台进行预约乘坐。

西藏

尚有43294人在接受隔离观察

22日下午，西藏自治区召开疫情防控新闻发布会通报，8月21日0时至24时，西藏全区新增本土新冠肺炎确诊病例55例，新增无症状感染者494例。截至8月21日24时，西藏全区共有高风险区524个，中风险区289个。截至8月21日24时，全区治愈出院68人，946名无症状感染者解除隔离医学观察（出舱），2307名密接者解除集中隔离观察。目前，尚有43294人在接受隔离观察。

发布会上，西藏自治区政府新闻发言人、政府副秘书长旦增伦珠介绍，疫情突发后，广大游客希望尽快离藏，对西藏疫情防控及公共服务带来了很大压力和挑战。

各地市建立游客应急保障24小时咨询服务联络机制，组织开展针对重点国道、饭店宾馆、乡村民宿等滞留人员的“送服务保障上门”行动，无偿提供生活和防疫物资。每天安排专人到滞留人员安置点进行核酸采样并优先出具检测报告，对发现的阳性人员、密接和次密接人员，立即闭环接送至指定治疗点和隔离点。

针对符合离藏条件的滞留游客，“点对点”送至机场、火车站，并协调搭乘飞机、火车等交通工具有序离藏；按需设立离藏游客核酸检测绿色通道，实现快采快检快出；优先安排老年人、儿童、孕妇等特殊人群离藏；积极与四川、云南、青海等邻省和游客集中省份建立专项会商机制，协调点对点包机离藏。对自驾游人员，安排核酸检测，免费提供饮食等服务。对不符合条件的一律不允许离藏，坚决防止疫情外溢。

截至8月21日24时，在藏游客共计4427人。当前，西藏疫情仍处于发展期，病毒传播快、风险高。西藏将全力做好滞留游客服务保障，确保滞留游客的诉求得到积极响应和妥善处置，保障滞留游客安全顺利返程。

福建晋江

一村庄11名工厂工人感染

8月21日，福建新增8例确诊病例，均在泉州晋江。据当地通报，截至8月21日，全州自8月17日以来累计报告确诊病例14例、无症状感染者7例，均在晋江。

8月17日，泉州在重点人员“应检尽检”中发现1名新冠病毒肺炎初筛阳性感染者，泉州市疾控中心复核阳性。经专家组会诊，为确诊病例（普通型）。该病例（病例1）住在东石镇塔头孙村，系东石镇塔头刘村西区28-1后面汉阳伞骨加工厂工人。后续报告的感染者中，多人来自东石镇塔头孙村的工厂。

目前，东石镇塔头孙村已有11名工厂工人感染。其中，汉阳伞骨加工厂已有6人感染。其余感染者还包括东石镇一名公司员工、一名私家车司机，永和镇一名装修工人、一名石材厂工人，安海镇一名石材厂工人等。

8月21日，晋江市疫情防控指挥部已发布通告，要求加强社会面防控。全市暂停举办一切文化、娱乐、体育等聚集性活动。全市各学校暂停线下教学、暂停对外开放，各类校外培训机构和托育机构不得开展线下培训和托育服务。各福利机构、养老服务机构、精神卫生机构、监管场所等重要场所实行全封闭管理。各老人活动中心、老人活动场所暂停开放，暂停广场舞等活动。全市暂停举办大型会议、活动、论坛、培训、演出、展出、展销促销等聚集性活动。倡导红事和宴会缓办、白事简办。

辽宁锦州

当地要求景区按75%限流

据辽宁锦州市疫情防控指挥部8月21日晚通报，8月21日经锦州市疾控中心复核，8月20日6名省外自驾游返锦人员中，继其中4人阳性结果后（已确诊，在锦州无社会面接触），另外2人亦确定阳性结果，已从集中隔离酒店经负压闭环转运至辽宁省新冠肺炎锦州救治中心。经流调，该2人在锦州市也无社会面接触，排查相关风险人群，全部进行闭环管控，且进行2次核酸检测，结果均为阴性。

据当地此前通报，上述6名返锦人员于8月1日同车自驾由锦州市出发到西藏旅游，8月19日23时，在锦州高速口核酸检测后直接返回家中，无社会面人员接触。另据山西平遥县疫情防控指挥部通报，该6人8月17日至19日曾在平遥旅游。

8月22日，锦州疫情防控指挥部发布通告称，为切实保障锦州市人民群众身体健康和生命安全，有效阻断疫情传播风险，当地决定进一步强化社会面管控通告。棋牌室、歌舞厅、网吧、图书馆、博物馆、体育馆、健身房等人员聚集空间密闭场所按75%标准严格控制接待人数，对进入场所的人员做好体温检测和健康码、行程码及7日内核酸证明核验工作。加强景区管理，严格执行“限流、预约、错峰”要求，按75%标准严格控制接待人数，避免出现拥堵情况。提醒接待游客严格落实测温验码、规范佩戴口罩、保持安全社交距离等防控措施，要查验游客72小时核酸检测阴性报告。来源：北京青年报