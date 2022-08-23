乌鲁木齐市23日起分级动态实施社会面防控措施

新华社乌鲁木齐8月22日电（记者于涛）22日，记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的新冠肺炎疫情和疫情防控工作情况新闻发布会上获悉，随着疫情形势好转，乌鲁木齐市决定自23日8时起，全市分级动态实施社会面防控措施，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

乌鲁木齐市人民政府副市长侯咏在22日新闻发布会上介绍，乌鲁木齐市已连续9天新增病例数明显下降，疫情防控阶段性成果逐步巩固。根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》规定和区域核酸检测结果，经专家充分研判评估，市疫情防控工作指挥部决定，自23日8时起，全市分级动态实施社会面防控措施。

按照分级动态社会面防控管理规定，高中风险区将继续实行封控管理，高风险区内居民仍然实行“足不出户、上门服务”措施，防止人员外出流动；中风险区内人员要做到“人不出区、错峰取物”。

侯咏说，在严格落实疫情防控措施的前提下，乌鲁木齐市将根据社会面具体情况，逐步有序恢复蔬菜直销店、理发店、便利店等基本民生服务场所运转；暂缓开放剧院、KTV、棋牌室等人员密集场所；饭馆、餐厅等餐饮场所继续暂停堂食，仅提供到店自取、线上预约订送餐服务。此外，分批逐步恢复公交车、BRT线路运营，保持机场、火车站、客运站正常运行，同时倡导非必要不离乌、不来乌。

侯咏提醒，目前疫情防控形势依然严峻复杂，广大市民要继续理解、支持、配合全市疫情防控工作，切实增强风险防范意识，自觉履行个人防疫责任，严格遵守疫情防控相关规定，共同守护来之不易的疫情防控成果。