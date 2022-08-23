废水检测可预警新冠肺炎暴发

日本北海道大学科学家22日发表在《美国医学会网络开放》杂志上的一项研究表明，新冠肺炎临床病例与废水中的病毒含量密切相关，在检测到病例的两天前，病毒含量就会上升。

2020年东京奥运会和残奥会是在2021年7月21日至9月21日期间举行的，当时新冠肺炎的发生和传播非常普遍。因此，相关人员制定了一种严格的、多管齐下的检测方法，以限制病毒的传播，从而保证奥运会正常进行。

北海道大学副教授北岛正章领导的一个团队展示了废水中的新冠病毒载量与奥运村和残奥村报告的病例之间的关系。

奥运村和残奥村的运动员和后勤人员每天接受检测。此外，污水系统中的废水也每天进行采样和检测，以确定病毒载量。

研究人员将从奥运村和残奥村7个不同地区的下水道孔中收集的360个样本的结果与从组委会获得的新冠肺炎确诊病例以及前一份报告中的密切接触检测数据进行了关联。

研究人员发现，在151个废水样本中存在新冠病毒，其中53个来自奥运村，98个来自残奥村。在残奥会期间，确诊病例的数量也较高。废水中新冠病毒RNA载量与临床阳性区的相关性最强的是废水中病毒载量在3天内（前两天至临床阳性区当天）的地区。

这项研究表明，基于污水的流行病学和临床检测是相辅相成的，检测策略在预防奥运村和残奥村里的新冠肺炎聚集性疫情暴发方面发挥了作用。