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广西托育服务市场主体达3195户

2022年08月23日07:36 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报南宁电　（记者郑壹）记者从广西壮族自治区卫健委获悉：截至7月20日，广西经营范围中含有托育服务的市场主体共计3195户，同比增长90.74%。每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达2.4个。

　　其中，曾是深度贫困县之一的环江毛南族自治县共有托育服务机构18家，共设托位816个，每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位数2.9个，已入托 504人，入托率达62%。

　　据广西卫健委人口监测与家庭发展处处长张志强介绍，近年来，广西先后出台了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》等政策文件，将托育服务发展纳入广西卫生健康事业发展“十四五”规划。

　　在政策支持下，2020年至2022年，广西共争取中央预算内资金7576万元，统筹自治区本级预算内基本建设投资资金500万元，专项用于支持广西新增建设普惠托位8076个。

　　中国人口福利基金会等无偿支持环江毛南族自治县在4个乡（镇）建设婴幼儿照护服务中心，为1000个农村家庭免费提供婴幼儿照护服务。广西目前已评选出首批13家示范性托育机构，并积极推动全国婴幼儿照护服务示范城市创建。

(责编：孙红丽、李楠桦)


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