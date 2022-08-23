韩国首尔助力老年人融入数字时代

韩国首尔市政府近日启动“与数字化时代弱势群体同行”活动，旨在通过一系列举措改善老年人、残障人士等弱势群体的数字化使用环境，助力弱势群体更好融入数字时代。

根据活动规划，首尔市政府将与相关企业合作，开发更符合弱势群体需求的智能终端机。据介绍，产品将尽可能简化用户界面，删除不必要的元素，字号更大，用词也更简单。同时，政府开展“慢慢来，不着急”活动，鼓励市民在排队使用智能终端机时保持耐心、不要催促，让弱势群体可以安心使用相关产品。

活动还计划选拔100名“数字导游”。经过培训后，这些“数字导游”将在弱势群体经常活动的区域教授智能终端机、智能手机的使用方法。弱势群体初步掌握相关数字设备的使用方法后，还可申请参与“生活圈一日体验”活动，相关人员将带领他们前往电影院、快餐店等场所进行实际操作。

韩国媒体近期公布的一项调查结果显示，在首尔市55岁以上群体中，只有45.8%的人使用过智能终端机。“不知道如何使用或使用有困难”“担心自己使用时间太长影响别人”等都是老年人不使用智能终端机的原因。

首尔市和下辖各区持续探索多项措施帮助老年人掌握数字技术。首尔市数字财团开展了“老老互助”项目，招募熟练掌握数字技能的老年人担任志愿者，帮助其他老年人学习使用智能手机。首尔市衿川区举办免费课程，为老年学员详细讲解社交软件等各类手机应用的使用方法。

针对智能手机通信费较高、部分老年人不得不放弃使用智能手机的情况，首尔市政府联合通信公司为65岁以上市民推出了月费2万韩元（1美元约合1344韩元）的套餐，让老年人能以相对较低的价格享受智能手机上网服务。通信公司同时为加入套餐的老年人提供智能手机基本操作培训服务。

首尔市市长吴世勋表示，当前各个行业都在推动数字化转型，要努力减少出现新的弱势群体——“数字化时代弱势群体”。未来政府将推出更具包容性的政策，让所有市民都能享受到数字化时代的红利。

（本报首尔8月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 17 版）