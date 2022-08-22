全美已有超1.4万例猴痘病例 纽约州报告首例未成年病例

据美国《国会山报》8月21日报道，美国纽约卫生部门报告了首例未成年猴痘病例。

据报道，美国纽约卫生部门更新的每周摘要指出，截至8月17日，在纽约州(不包括纽约市)的192例病例中，有一例为18岁以下的患者。

近来，美国猴痘病例持续增加。美国疾病控制与预防中心(CDC)的最新数据显示，全美共有14115例猴痘确诊病例。纽约州报告的病例数是所有州中最高，有2744例病例，其中纽约市占比较高；其次是加州的2663例。

报道称，美国最早两例儿童猴痘病例是在7月下旬报告，CDC官员说，可能是家庭传播所致。

据CDC此前介绍，猴痘病毒主要通过长时间皮肤接触传播，与感染者共用床单、毛巾等物品也可导致感染。目前来看，症状主要为红疹，也有感染者会出现感冒症状。

美国卫生与公共服务部部长贝塞拉当地时间8月4日宣布，美国因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。贝塞拉当天在电话记者会上表示，“我们已经准备好应对猴痘病毒，希望所有美国民众对猴痘重视起来”。