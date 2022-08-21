没有蚊香，古人怎么驱蚊

俗话说，秋后蚊子猛如虎。自古以来，驱蚊都是人们日常生活中的必备内容。在古代，驱蚊以传统方法为主。超过600岁的紫禁城，在历史上曾是明清皇宫，是我国古代技艺和文化的集大成者。紫禁城里所用的驱蚊方法也是多种多样，主要有熏香、蚊帐、避暑香珠等。

熏香是烟熏的一种，为紫禁城里驱蚊的主要方法。烟熏驱蚊法在我国的历史久远。如《周礼疏》卷第三十七载：“翦氏掌除蠹物，以攻禜攻之，以莽草熏之”，反映出在周朝就有烟熏驱蚊虫的做法，且采用的是莽草。宋代官员陆佃撰《埤雅》，书中卷十一“释虫”载：“蚊性恶烟，以艾熏之则溃”，可说明艾草熏烟可以驱蚊。清代官员李光地撰《御定月令辑要》，书中卷十引用《千金月令》载：“五月，取浮萍阴干，和雄黄些少，烧烟去蚊”，即干浮萍与少量雄黄混合，烧烟后可驱蚊。紫禁城里的烟熏驱蚊材料，以龙挂香(又名垂恩香)为主。

明代文献《香乘》卷二十五中，记载了龙挂香(黄色)的配方：“檀香六两、沈(沉)香二两、速香六两、丁香一两、黑香三两、黄胭二两、乳香一两、木香一两、三柰五两、郎苔五钱、麝香一钱、苏合五钱、片脑五分、硝二钱、炭末四两”。通过对各种配方的功能进行分析，不难发现硝和炭末起助燃作用，其余各种香料大都可以发出芬芳的香气，且为蚊虫不喜欢，因而可产生驱蚊功效。不仅如此，这些香料对于释放压力、消毒杀菌及促进睡眠，均可起到一定功效。

蚊帐又名蚊帱、蚊幌，为床上驱蚊用品，材料可为纱、布等。将蚊帐罩住床周围后，可隔离蚊虫的进入。据梁元帝萧绎所撰《金楼子》卷四载：齐桓公因担心蚊子饿着，因而“开翠纱之帱，进蚊子”。这句话说明，我国至少在春秋时期就有蚊帐了。紫禁城里关于蚊帐(架)制作的档案较为丰富。如《雍正四年各作成做活计清档》之“木作”载：雍正四年(1726年)六月十三日，“做得合竹蚊帐架一件”；《雍正七年各作成做活计清档》之“铜作”载：雍正七年(1729年)一月二十九日，雍正下旨“着将九州清晏西暖阁内挂蚊帐罩拆去，再将床罩挪在挂蚊帐处，将蚊帐后面开一门”等。

不仅如此，紫禁城里还有一种“特大蚊帐”，又名天棚，用于夏季驱蚊。宫女何荣儿曾服侍慈禧太后，并在《宫女谈往录》之“玉堂春富贵”部分，回忆了颐和园乐寿堂采用的天棚做法。慈禧从五月初到八月底的日常起居，都离不开天棚。乐寿堂天棚以杉槁为骨架，支撑起硕大空间，骨架之间用帷帐相连，把整个建筑都罩住了；其外观还做成飞檐鸱尾样式，非常精致。天棚的四面均开设通风的窗户，内设窗纱。故宫博物院藏故宫长春宫烫样，从其庭院高大的天棚样式不难发现，这种天棚无论是驱蚊，还是采光通风，均可起到极佳的效果。

避暑香珠为清代宫廷中驱蚊避暑用珠串。其香气四溢，不仅可驱蚊除秽，而且具有醒脾清暑的功效。《乾隆三十七年各作成做活计清档》之五月七日的“灯裁作”，记载了避暑香珠的成分，具体包括：香薷一两、甘菊花二两、川连五钱、连翘一两、蔓荆子一两、白芷七钱、黄柏五钱、朱砂五钱、雄黄五钱、白及一两、檀香一两、花蕊石一两、川芎一两、寒水石一两、梅花片一两、苏合油一钱、巴尔撒木油一钱、玫瑰花一两，共18种药剂。《清宫医案集成》，书中“散香方”一节提供了避暑香珠的具体制法：将上述药物合并，研磨成细末，掺入药汁搅拌均匀，凝结后制成大的手串。如果药汁不足，可加入鸡蛋清。

上述配方按具体功能分类，可分为芳香类、清暑类、解毒类。其中，芳香类配方有檀香、苏合油、巴尔撒木油、玫瑰花、蔓荆子；清暑类配方有香薷、川连、甘菊花、川芎、寒水石、梅花片；解毒类配方有白芷、雄黄、朱砂、白及、连翘、花蕊石、黄柏。

此外，与避暑香珠类似的可随身携带的驱蚊物还有香袋。将各种既能解毒消暑、又有驱蚊香气的药物置于香袋中，即可使香袋发挥较好的驱蚊功效。

紫禁城里的驱蚊方法非常丰富，且效果良好，宫里所用的驱蚊材料不含任何化学药剂，并兼有消夏避暑、芳香宜人等优点，为我国古代中医药知识在宫廷里的科学运用，体现出博大精深的中医文化。

(作者系故宫博物院研究馆员)