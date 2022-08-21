青海泽曲草原见闻：从“回族曼巴小马”到中国“最美医生”

图为马文义。 张添福 摄

从“回族曼巴小马”到中央宣传部、国家卫生健康委联合发布的2022年“最美医生”——这见证了青海省黄南藏族自治州泽库县人民医院院长马文义，在平凡岁月里的不凡守护。

泽库县，隶属青海省黄南藏族自治州，位于海拔3700米以上青海条件最为艰苦的“青南地区”，自然条件严酷，藏语称之为“夏德日”，意为“高寒偏远连鸟都难飞翔的地方”。

“回族曼巴小马”(曼巴，藏语，意为医生)马文义，在海拔3700米的高原上，凭借自身精湛的医疗技术和敬业精神坚守27年，救治了一个又一个病患，是泽曲草原牧民尊敬爱戴的“最美医生”。

只要大家需要我，我就在这里扎根

1995年，马文义从青海省黄南州卫校毕业后被分配到条件更加艰苦的泽库县，经受了重重考验，克服了种种困难，在发展滞后、医疗条件简陋的泽库基层一线上一干就是27年。

为拉近跟当地民众的心理距离，掌握病患第一手信息，提高诊疗准确度，他自学了藏语。

杨乐吉是泽库县泽曲镇两个孩子的妈妈，由于生活困难，患肝包虫病有20年了，2012年初病情恶化，杨乐吉赶往省级三甲医院就诊，被告知手术费需要4万元。

由于无力承受，经过简单的治疗后，当年11月底，杨乐吉又回到泽库县人民医院，“是马院长救了我，他为我做的手术，并减免了医疗费用，这病花了不到两千块就治好了，我们全家感谢他。”杨乐吉逢人就说道。

2013年2月22日，王家乡红旗村64岁的尕洛卓玛因急性化脓性胆囊炎合并胆囊结石，送到医院时情况危急，刚做完当天第三台手术的马文义见状，二话不说又走进了手术室，在经过3个小时手术后，尕洛卓玛转危为安。

从医这么多年，像这样治病救人的鲜活事例数不胜数。在他办公室墙上挂满了藏汉双语的锦旗，上面满满地表达着患者们对这位大夫的敬重与爱戴。而他常说：“无论什么民族，不管贫富贵贱，在医生眼里就是一个患者，我们要用心去解除他们的病痛，这是起码的道德和职责。”

“曼巴小马”是泽库人民颁发的荣誉

“曼巴”是藏语，意为医生。

在泽库许多牧民的手机里，都存着他的电话号码，牧民们习惯称呼这个说着一口流利藏语的回族医生为“回族曼巴小马”。

作为医生，他更喜欢“曼巴小马”这个称谓。这是一个超越了民族界限的亲切称谓，这是一个医生的终生荣誉，是泽库全县人民颁发的。

温文尔雅的马文义，虽是回族，却操着一口流利的藏语，直接和藏族病患沟通，毫无障碍。“不管是汉族、回族还是藏族医生，不用第三方翻译，直接和病患沟通，是一项基本功。”马文义解释道，“语言上交流不了，其他事情，都无法去做。”

“有时候，病患很疼，家属也很着急，如果这时医生口气很大、动作慢腾腾，很长时间都检查不了、疼也止不了，病患就更难受。”他说，医疗卫生事业是一项技术性很强的工作，只凭一颗仁慈而善良的心是不能实行救死扶伤的，同时拥有精湛的医术才是病人的真正福音。

在地处偏远的泽库县，医疗卫生条件较为落后，虽然马文义是普外科大夫，但当地的实际情况让他不得不成长为“全能选手”，从普外到妇科、从儿科到保健，凭借医者仁心和对业务不断钻研，马文义成为泽库县人民医院的“主心骨”，他和同事们也不断完成很多过去不敢想象，甚至不断填补“空白”的事情，如开展腹腔镜下肝左叶切除术、腹腔镜下胆囊切除加胆总管探查术、开颅硬膜外血肿清除术等。

一位年近耄耋的老人在医院迎面看见马文义，顺手摘下自己高高的礼帽，以朴实的目光与真诚的微笑向他颔首示意。要知道，在当地，脱帽行礼是对长者或德高望重者所行使的最高礼遇了。

“我的这个病，交到你手里，就算最后人没了，我都心甘情愿。”一位76岁病患的“叮嘱”，永远让马文义记忆犹新。一次，马文义去爬山，遭遇雪天，在山里迷路。恰巧遇到一户牧民，“他们赶紧用炉子生火，端出馍馍，拿自己的衣服给我穿，还用摩托车送我回县城。”

有些牧民去县城医院看病时，牧民往往很早起床，而且给马文义带着牛奶。“他们把新鲜牛奶，从那么远的地方送过来，这是一份温暖和感情。”说到这些的时候，能感受到马文义内心的柔软一定无数次被这种感激所触碰过。

技不在高而在德，术不在巧而在仁

马文义曾说，“技不在高而在德，术不在巧，而在仁。作为一名医生，首先立足于医德，医德就是医者仁心，在医生的角度来说，无论什么民族，不管贫富贵贱，在医生眼里就是一个患者，我们首先要解除他的病痛，这是最主要的，这也是我们的职责和夙愿。”

多年的临床诊疗，让马文义积累了大量的临床工作经验。在工作过程中他将自己的工作经验毫无保留地传授给年轻的医务工作者。

近两年来，在他的带领下，县医院无论在医疗技术、硬件水平还是服务态度上都发生了极大的变化。如今，泽库县人民医院基础设施建设实现飞跃。几年前，泽库县人民医院的业务用房面积是3700平方米，现在，搬迁新址后增加到10580平方米，而随着急救中心、康复中心建设，面积将扩大至20000多平方米。

“现在，很多危重患者，本地就可解决。同时，再也没有做完手术，交不起医疗费的患者。”马文义感慨这些年的变化。(完)