暑期防控决不能有丝毫松懈

消费是经济增长的第一动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。抓住暑期消费旺季，着力发展文化和旅游经济，多措并举促进消费持续恢复，有助于发挥消费对经济发展的基础性作用，有助于稳住宏观经济大盘。防控赶考之路远未结束，必须坚决杜绝“松口气、歇歇脚”思想，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抓好下半年工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

7月29日，北京市委召开区委书记月度工作点评会。会议强调，当前正值暑期，人员流动性持续增加，防控决不能有丝毫松懈。各区各部门各街乡镇要坚持不懈抓好常态化疫情防控，持续巩固防疫成果。要坚持远端管控和常态化内筛并重。对外要严格进返京管理，抓好入境进京管控，加强进返京人员防疫管理和服务保障。

近期我国疫情整体形势进一步好转，阳性感染者数量稳中有降。各地积极落实疫情防控，多措并举促进旅游业复苏。当前，随着暑期游旺季到来，各地相继发放文旅消费券和惠民旅游卡，据不完全统计，已有超20个省份发布文旅消费券补贴，金额达数十亿元。在各种优惠措施助力下，国内旅游目的地市场迅速回暖。

7月初，北京市八部门联合印发了助企纾困促进消费加快恢复具体措施，在扩大服务消费方面，市文旅局推出了旅游住宿消费券等举措，发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券。消费券发放拉动了京郊住宿消费预订量，对周边景区预订量增长也有明显带动作用。

北京环球度假区提供的数据显示，近期在门票基础之上预订酒店游客比例较春季翻倍，前往北京环球城市大道商圈消费的游客也明显增多，部分热门餐厅排队时长至少半小时。目前，国内疫情控制较好地区的热门景点都非常红火。长沙岳麓山被网友戏称“都被游客踩矮了”，云南石林、玉龙雪山、大理古城、丽江古城等景区又现“人挤人”，几乎赶上2019年疫情前水平。

消费是经济增长的第一动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。抓住暑期消费旺季，着力发展文化和旅游经济，多措并举促进消费持续恢复，有助于发挥消费对经济发展的基础性作用，有助于稳住宏观经济大盘。

但是，在做好消费促进工作的同时，必须持续巩固防疫成果。当前，暑期市场游客避暑游意愿持续上升，出游半径持续扩大。同时，近期一些地区不时发现新冠阳性感染者，迫切要求各热门旅游城市更加注重统筹做好疫情防控和消费促进工作。

北京已连续多日无本土新增感染者，我们要倍加珍惜、持续巩固来之不易的疫情防控成果。各区各部门各单位要做好宣传引导，提示市民不前往有中高风险区及报告本地疫情的地区，严格自驾游等防疫管理。对内加强常态化筛查，进入各类公共场所查验健康宝和72小时内核酸阴性证明。同时要抓好“一老一小”疫苗接种，工作中坚持应接尽接和自愿原则相结合。

当前全球疫情形势依然严峻。受防疫措施放松及变异毒株影响，欧洲近期新冠感染人数迅速增加，已处在新一轮疫情漩涡之中。在过去6周中，欧洲地区新冠病例增加了两倍，每周有近3000人因为感染新冠病毒而死亡，预计未来几周住院人数和死亡率将继续上升。欧美不负责任的“躺平”抗疫，增加了新变异毒株出现的风险，难以预知的病毒可能在任何时间造成新的大流行。

新冠肺炎疫情是一场大考，“大考”失败者有可能从失败走向另一个失败。今年5月以来，猴痘疫情突现欧美多国并向全球蔓延，世界卫生组织随后宣布，猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。美国目前是全球猴痘病例最多的国家，美政府的不作为、慢作为导致病例迅速扩散。有专家警告称，美国政府的习惯性“躺平”正在酝酿另一场疫情大流行悲剧。

当前，在全国疫情总体平稳的情况下，各地努力抓住暑期旅游旺季机遇期，加大对中小微企业和个体工商户扶持力度，推动消费市场复苏，相关工作非常重要且及时。同时，防控赶考之路远未结束，必须坚决杜绝“松口气、歇歇脚”思想，持续巩固防疫成果，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抓好下半年工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。