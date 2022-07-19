如何健康充实度过小学暑期生活？

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我家孩子今年上3年级，最近孩子放暑假了，我们不想让他虚度近两个月的黄金时间，怎么做才能让孩子的假期更加健康充实呢？

专家观点

丰台区第五小学心理教师紫翠红：假期是身心调整的最佳时期。孩子可以利用假期培养积极情绪，做一些让他们感到愉悦的事情。泰勒·本·沙哈尔提出，幸福是快乐和意义的结合，所以家长可以带领孩子在暑期寻找到适合自己的放松方式，让假期既快乐又有意义，提升幸福感。同时，要让孩子调整好身心，保持规律作息，合理使用手机、平板等电子产品，做好假期学习、自我成长与休闲的合理规划，提高自主管理能力，让假期更加丰富充实。

暑假中孩子们和父母在一起的时间增加，可能会出现一些冲突，彼此觉得对方“不理解自己”。孩子和父母对某件事产生不一致的想法，这很正常。这种时候可以让孩子们“认真听，好好说”，先听一听爸爸妈妈的内心需要，再说一说自己的内心需要及感受。有效的亲子沟通，能够让假期变得更温暖。

在暑假中，如果孩子们遇到情绪困扰，家长可以这样引导孩子：想发脾气时，要在心里告诉自己愤怒来了，先停下想说的话和要做的事儿，可以选择回到房间，或者找一个安静的角落坐下来，做几个深呼吸，让自己缓一缓、慢下来。当情绪“降温”后，再思考更好地解决问题的有效方法并去执行。如果还没有想到更好的方法，那就允许自己暂时放下，做一些别的事情。相信换个心情后，好办法会更多。

如果孩子在家长帮助下或者自己经过调整后，还是不能走出困扰，可以在“北京市中小学数字德育—沙燕心理网”寻求帮助。家长和孩子还可在每天9:00至17:00直接致电咨询青少年心理咨询服务热线，也可拨打24小时心理危机干预热线82951332。