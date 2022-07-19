持续守护人民健康（民生观）

坚持不懈加强健康管理，持之以恒优化健康服务，人民群众的健康指标定会越来越好，健康中国的建设水平必将越来越高

最近，国家卫生健康委发布数据显示：人均预期寿命提高到78.2岁、儿童眼保健和视力检查服务覆盖率达到91.7%、重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平、主要健康指标居于中高收入国家前列……一项项成就使人振奋。

这份来之不易的成绩，生动展现了人民至上、生命至上的价值追求。健康中国行动启动实施以来，我国加快推动从以治病为中心转向以人民健康为中心，突出疾病预防和健康促进，努力提高群众的健康水平和生活质量。从推进家庭医生签约服务，到为广大农村妇女免费提供“两癌”筛查，再到实施农村义务教育学生营养改善计划，通过全方位全周期健康服务，人民群众的健康水平显著提升，生活质量明显改善。着眼未来，我们应当在健康中国的建设道路上再接再厉，持续守护人民健康，增进群众健康福祉。

持续守护人民健康，要更加突出“重预防”。预防是最经济最有效的健康策略。要坚持预防为主的方针，将健康管理的关口前移，加强源头治理，将疾病控制在萌芽之前、未发之时。具体而言，要立足全人群和全生命周期两个着力点，提供公平可及、系统连续的健康服务。比如，针对婴幼儿，提供科学喂养、生长发育等方面的指导；针对青少年，培育体育爱好，做好近视、肥胖等常见病的防治工作；针对中老年人，加强慢性病的健康指导和干预，等等。通过对影响健康的各个因素进行综合管理，最大程度减少群众患病。

持续守护人民健康，要更加注重“强基层”。织牢公共卫生防护网，关键在基层。目前，一些地方还存在基层医疗资源相对不足、人才力量较为薄弱等问题。一方面，要继续推动优质医疗资源下沉，改善基层医疗机构基础设施和装备条件，进一步推动基本公共卫生服务均等化。另一方面，要加强人才队伍建设，在薪资水平、福利待遇、工作环境、业务培训、个人发展等方面做好保障，让家庭医生、村医等基层医务人员愿意留在基层、扎根基层，为群众提供更高质量的医疗服务。

人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。坚持不懈加强健康管理，持之以恒优化健康服务，人民群众的健康指标定会越来越好，健康中国的建设水平必将越来越高。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 13 版）