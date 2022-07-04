推进诚信建设  释放消费潜力

中办、国办今年3月印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》提出，完善的社会信用体系是供需有效衔接的重要保障，是资源优化配置的坚实基础，是良好营商环境的重要组成部分，对促进国民经济循环高效畅通、构建新发展格局具有重要意义。

如何进一步推进社会信用体系建设，提振信用消费信心？读者和专家结合自身经历，提出了意见建议。

虚假宣传利用网络平台生出新套路，针对老年群体的养老诈骗成投诉热点

“房屋漏水面积不到两平方米，维修花了上万元！”近日，福建读者陈先生来信讲述他受骗的经历。今年5月，他在某短视频平台上看到“专业堵漏”的广告，留下电话号码后不久就有人上门检测。“师傅说他们采用钻孔高压注入胶水方式堵漏，胶水每斤150元、涂料每斤560元。我问大概需要多少钱，工人说要看情况。结果注完胶后说，共用55斤胶水、12斤涂料，让我付1.5万元。而且还没有协议，只是口头承诺保修10年。”陈先生说。

无独有偶，读者杨女士也遭遇了类似经历：“成本几毛钱的胶水却要价每斤100元，补前告诉我需要4斤左右，补完却说用了136斤。”安徽省亳州市利辛县市场监督管理局根据她提供的线索，发现两名施工人员均为利辛县旧城镇某村居民，常年在外，并没有相应资质。他们利用网络平台发布虚假宣传，与消费者单线联系入户施工，只有口头承诺，没有文字协议，使消费者维权难度增加。

近年来，各地市场监管部门针对群众投诉较多的虚假宣传、违法广告等行为开展专项整治行动，查处了一批违法违规案件。比如有的夸大其词，江西省吉安市某公司称其商铺“即买即收租”“每年按总房款的8%至10%稳定回报业主”；有的虚假宣传，黑龙江一家公司宣称其仪器为“脂肪雕刻仪”，“有射频加热技术，每秒400万次能量交换，瞬间使脂肪层升温到70摄氏度”。查处这些典型案例对违法违规广告行为起到了警示作用。

随着我国人口老龄化进程加快，一些诈骗团伙盯上了老年群体。“老年人手中持有的资产较多，但是防范辨识能力比较弱，近年来，针对老年群体的各类诈骗犯罪时有耳闻。”江苏读者徐培华表示。

据湖北省检察院微信公众号发布的提示，针对老年人的诈骗行为，有虚假养老服务，骗子利用提供床位、上门照顾等形式诱骗老年人签订合同、缴纳费用，其实服务根本不存在；有虚假投资理财，以赠送米、蛋等小礼品引导老年人下载所谓理财APP，再以高额回报为诱饵，老人把钱充进APP后，就再也取不出来了；有虚假养老产品，号称“有奇效”的保健品，实则夸大功效，有的还是假冒伪劣产品；有虚假“以房养老”，骗子将房产以高息抵押给贷款公司变现后卷款跑路，让老人钱房两空等。

近日，最高人民检察院发布了6件打击整治养老诈骗犯罪典型案例。“曹某铭集资诈骗案”是其中一例。几年前曹某铭设立江苏爱晚投资股份有限公司等系列公司，以提供居家养老服务、进行艺术品投资等“老龄产业”为幌子进行虚假宣传。他们选在公园、菜市场等老年人经常活动的区域，通过发放小礼品等形式吸引老人，以高回报为诱饵，诱导老人通过签订“居家服务合同”“艺术品交易合同”等方式参与集资。公司成立5年多，累计向11万余人吸收资金132.07亿余元。最后曹某铭携款潜逃，给参与人造成巨大财产损失。

欺诈行为严重损害消费者权益，加大社会交易成本，影响消费市场信心

除了经济损失，欺诈行为还可能危及受害者健康安全。辽宁的黄先生在人民网“领导留言板”投诉，家里老人听到广告说某降糖胶囊能治疗糖尿病，便打电话花7960元买了几个疗程。“几十元的药卖到上千元不说，老人吃了几天，病情反而越来越严重。我们一查才知道这是处方药，怎么能随便卖给老人？”黄先生非常气愤。

在网络新经济业态中，线上培训因为不受时空限制，发展迅速。一些线上培训的失信行为不仅损害消费者利益，更影响人们对新业态的信心。读者蔡女士在人民网“领导留言板”投诉，去年12月她付21800元报了杭州某公司的电商培训课程，“销售人员说可以协助我在跨境电商平台上开网店。我交不起学费，销售人员说可用信用卡或网络贷款，网店运营三四个月就可以月入数千元，很快就能回本。”蔡女士听后发现课程其实是该电商平台的免费教程，要求退费，却被拒绝。到现在蔡女士的网店运营5个多月了，月收入只有100多元。蔡女士说，这次教训让她对网上培训心有余悸：“不会再参加了，一定会非常谨慎。”

预付式消费是当前较为常见的交易模式，但有的商家无故拖延、拒绝为消费者合理退费，或出现商家违约“跑路”。北京读者梁女士来信反映，她在医院产检时听说一个家政中介公司口碑不错，预交了4万多元的家政服务费。不料，公司老板“跑路”了。后来她换了个家政公司，提前交了半年的钱，不久听说这家公司要不行了，吓得她赶紧申请了退款。“我没再敢用家政育儿嫂了。可我们得上班，老人独自带孩子真是太累了。”梁女士说。

中央党校（国家行政学院）公共管理教研部教授何哲说，诚信是市场经济运行的重要保障。一个缺乏诚信的市场，会极大挫伤交易双方的交易意愿，加大社会交易成本，降低市场投资的积极性，增加监管的难度。

重点抓好典型案例，严厉打击欺诈行为，构建信用网络体系，推进信用工程建设

“现在很多典型案件，社会影响很大，如果消费者追诉无门，长期得不到赔偿，会极大影响行业的后续发展。”何哲认为，打造诚信环境，一方面要重点抓好典型案例，加大对违信失约的惩处，另一方面要在一些重点领域推进“信用+”工程，提升行业诚信水平，依法依规统筹推进信用工程建设。

深圳市消费者委员会近日将10家未按约定退还消费者预付款的企业及主要负责人推送至深圳市公共信用中心公示。如今，在深圳信用网输入统一社会信用代码，就可以查到赛依尔教育咨询有限公司等10家公司被标注的“监管信息”，如“2022年2月开始，南山区消委会陆续接到消费者对深圳赛依尔教育咨询有限公司的投诉22宗，涉及金额108.5万余元。消费者反映该企业存在无法提供线下教学服务、合理退费请求遭拒、无法与商家取得联系等问题”。这是深圳市消委会构建“一处失信、处处受限”的全方位信用监督机制的重要举措之一。除信息公开推送外，他们还将支持消费者对这家失信企业提起诉讼。

近日，某影视演员广告代言涉嫌违反广告法有关规定，被罚没所得并罚款722.12万元的新闻备受关注。四川读者何勇海说，以往明星代言违规，顶多就是罚款，但这次还依法要求三年内不得为广告代言，惩戒效力更强，“要让代言违法广告得不偿失，明星代言时才能始终保持对法律的敬畏”。

2021年9月正式实施的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》，明确了在食品、药品、质量安全和公平竞争等领域严重侵害消费者合法权益，性质恶劣、情节严重、社会危害较大的将列入严重违法失信名单管理。截至今年3月，各地市场监管部门已将700多个市场主体列入严重违法失信名单向社会公示。国家市场监管总局还曝光了典型案例，通过震慑不法行为，营造良好消费环境。

与此同时，随着社会信用体系建设日见成效，一些企业也步入自我督促、诚信经营的良性轨道。北京企业评价协会副理事长刘光丽介绍，近年来，推进诚信企业建设的步伐越来越快。2017年，北京企业评价协会相继联合北京软件和信息服务业协会、北京中关村高新技术企业协会、北京信息化协会、北京市电力行业协会、北京清洁行业协会等17家行业协会推出了行业企业信用评价。截至2022年5月底，已累计向社会公示42批共604家信用A级企业。2020年7月，北京企业评价协会牵头制定的《北京市诚信创建企业认定规范》正式实施。如今，信用评价企业等信息已在“北京市企业信用信息网”及“信用中国（北京）”公示，在家具行业、建筑行业等企业招投标中，一些信用指标可获得加分或同类优先等优待，企业参与信用建设的积极性越来越高。

家政等行业的“信用+”工程也在持续推进中。商务部2020年推出“家政信用查”手机APP，归集家政服务员的身份、犯罪记录、健康体检状况、培训和就业等信息，经家政服务员授权，消费者可依法查询上述信息。目前家政服务业信用体系建设在全国各地推进落实。以重庆为例，截至今年5月，重庆已有475家经核查的家政企业注册了商务部家政服务业信息管理系统，其中467家完成企业信用信息上报，累计上报家政服务人员61442人。

绵绵用力，久久为功。何哲建议，打造信用消费环境，要坚持以法治为根本，以监管为带动，以典型案件为警示，加强司法查处力度，大力推进诚信建设，让诚实守信蔚然成风。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 10 版）