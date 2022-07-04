科学应对洪水 减轻灾害损失

眼下正处汛期，一些地方的河湖水位明显上升，发生洪涝灾害。遭遇洪水应当如何应对自救？记者采访了多名专家和读者。

“在雨季要注意收听洪水预报预警，及时了解水面可能上涨到的高度和可能影响的区域，做好必要的物资准备，尽可能提高避险成功率。”广东省珠海市读者李邈说，城市低层住宅居民面对汛情，首先应在门槛外垒起一道防水墙，如预料洪水会涨得很高，还应在底层窗槛外垒防水墙，“最好是用麻袋、塑料编织袋或米袋、面袋等，装入沙石、碎石、泥土、煤渣，再用旧地毯、旧毛毯、旧棉被等塞堵门窗缝隙。”

“根据以往经验，在洪水到来之前，有关部门能及时预报预警。预警‘最后一公里’通畅顺利，人员转移及时果断，就能在很大程度上取得防灾减灾的效果。”中国人民大学公共管理学院教授唐钧说，尤其是洪涝灾害高风险区域，洪水发生前有关部门除了做好预报预警，还应及时提醒群众做好应对准备。

“洪水到来时，来不及转移的人员要就近迅速向山坡、高地、楼房、避洪台等地转移，或者立即爬上屋顶、楼房高层等高的地方暂避。”唐钧表示，如洪水继续上涨，暂避的地方难以自保，须充分利用准备好的救生器材逃生。

“遇到险情，一定要保持镇定。稍微大一些的移动水流足以绊倒一个成年人，所以应尽量避免在洪水中步行或游泳。水在流动的过程中能量极大，且水中可能有物体漂浮，容易导致人溺水和受外伤。”李邈表示，如果处于不得不涉水的情境，应小心脚下是否有坑。水流倒灌可能冲走井盖，此时涉水可以借助拐杖、树枝等物品来探明脚下。为预防触电，要远离电线杆。

被洪水困住的群众应设法尽快与防汛部门取得联系，积极寻求救援。唐钧建议，在山区，突遭洪水围困在基础较牢固的高岗台地或砖混结构的住宅楼房时，有序固守等待救援或等待陡涨陡落的山洪消退后即可解围。如遭洪水围困于低洼处或木结构的房屋内，有通信条件的，可利用通信工具向防汛部门报告洪水态势和受困情况，寻求救援；无通信条件的，可制造烟火，或来回挥动颜色鲜艳的衣物，或集体同声呼救，不断向外界发出紧急求助信号。同时要寻找体积较大的漂浮物，主动采取自救措施。

“洪水往往还有大量致病微生物滋生，因为水质不仅仅是被垃圾污染，还有化粪池和下水道的水混合进去，所以一定要注意饮食卫生，不要喝不干净的水。”福建省南平市读者王海说，“洪水后的疾病预防同样重要。”

安徽省宿州市第三人民医院外科医生姚楠提醒，离开洪水区域后要马上清洗全身、更换衣物，用尽可能高的水温和洗涤剂洗涤被污染的衣物。对于被洪水浸泡过的物品表面，应先用清洁湿巾或清洁剂清洁，再用酒精消毒。

“伤口暴露于洪水中，很有可能发生感染。如果伤口有严重出血，应先尝试通过压迫止血。如有开放性伤口但出血较少，应首先用大量清洁的水充分清洗伤口；如有条件，使用聚维酮碘、碘伏或苯扎氯铵等消毒剂清洗伤口。”姚楠说。

唐钧建议，洪水发生后，相关防疫部门应建立灾后疫情监测和疫情报告制度，开展饮用水消毒和饮食卫生管理，防止水源性、食源性疾患发生。搞好环境清理和消杀，宣传灾后易发生疾病的预防知识，提高群众自我防病能力。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 10 版）